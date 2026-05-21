Maurer zu Uni-Kahlschlag: „Regierung vollzieht historischen Angriff auf Universitäten, Forschung und Zukunftschancen“

Wien (OTS) -

Nach dem alarmierenden Auftritt der Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Brigitte Hütter, in der gestrigen ZIB 2, verschärfen die Grünen ihre Kritik an den geplanten Kürzungen im Hochschulbereich. Die Wissenschaftssprecherin und stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, spricht von einem „historischen Angriff auf Universitäten, Forschung und Zukunftschancen“.

„Wenn die Präsidentin der uniko öffentlich davon spricht, dass ein Viertel weniger Personalbudget ein Viertel weniger Forschende, Lehrende und Universitätsmitarbeiter:innen bedeutet, dann reden wir nicht mehr über Effizienzmaßnahmen, sondern über einen massiven Kahlschlag“, sagt Maurer.

Besonders alarmierend sei, dass die uniko nun sogar aus dem Hochschulprozess aussteigt und Universitäten Demonstrationen vorbereiten. „Dass die Universitäten zu solchen Mitteln greifen müssen, zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Offenbar sieht selbst die uniko keinen ernsthaften Gesprächswillen dieser Bundesregierung mehr“, so Maurer.

Scharfe Kritik übt Maurer erneut an der SPÖ, die die Kürzungen politisch verantwortet: „Die SPÖ stellt den Vizekanzler, den Finanzminister und die Wissenschaftsministerin – und gleichzeitig wird bei Universitäten eine Milliarde Euro gestrichen. Während Milliarden in die Lobauautobahn und klimaschädliche Subventionen fließen, spart diese Regierung ausgerechnet dort, wo unser zukünftiger Wohlstand entsteht.“

Dass Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner erklärt habe, „Wissenschaft und Forschung sind keine Schwerpunkte dieser Regierung“, sei laut Maurer „ein politischer Offenbarungseid“. „Eine Wissenschaftsministerin, die akzeptiert, dass Forschung kein Schwerpunkt ist, verwaltet nicht nur den Niedergang, sie legitimiert ihn auch“, kritisiert Maurer.

Die Folgen der Kürzungen wären massiv: schlechtere Betreuungsverhältnisse an den Unis, weniger Studienplätze, prekäre Arbeitsbedingungen, schlechtere und langsamere Betreuung kranker Personen in den Unikliniken sowie ein drastischer Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit. „Wer junge Menschen, Forschende und Universitäten im Stich lässt, verspielt Österreichs Zukunft. Jeder Euro, der heute bei Wissenschaft und Innovation gestrichen wird, fehlt morgen bei Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlichem Fortschritt“, betont Maurer abschließend.