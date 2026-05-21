Nestlé Österreich: Margret Karl wird Head of Human Resources und Mitglied des Management-Teams

Wien (OTS) -

Margret Karl hat mit 1. April 2026 die Funktion als Head of Human Resources bei Nestlé Österreich übernommen und ist Mitglied des Management-Teams. In dieser Rolle verantwortet sie die strategische Weiterentwicklung der HR-Agenda sowie zentrale Themen rund um Organisation, Talententwicklung und Unternehmenskultur.

„ Mit Margret Karl übernimmt eine sehr geschätzte und erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen diese wichtige Funktion. Sie kennt unser Unternehmen, unsere Kultur und die aktuellen Herausforderungen sehr gut. Mit ihrem strategischen Blick, ihrer Umsetzungsstärke und ihrer Erfahrung im Change-Management wird sie wesentlich dazu beitragen, unsere Organisation weiterzuentwickeln und gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu führen “, so Sarah Huber, Geschäftsführerin von Nestlé Österreich.

„ Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit unseren Teams an der Weiterentwicklung unserer Organisation zu arbeiten. Mir ist es wichtig, unseren Mitarbeiter:innen und Führungskräften klare Orientierung zu geben und sie in Veränderungsprozessen eng zu begleiten. Eine offene, transparente Zusammenarbeit und das gemeinsame Entwickeln von praxistauglichen Lösungen sind für mich zentrale Erfolgsfaktoren “, betont Margret Karl, Head of HR bei Nestlé Österreich.

Margret Karl ist seit 2008 Teil von Nestlé Österreich und begann ihre Karriere als HR-Trainee. Seither hatte sie verschiedene Funktionen im Personalbereich inne, darunter den Aufbau des Recruiting-Teams in Österreich, die Leitung zentraler HR-Transformationsprojekte sowie die Rolle als Head of Talent und zuletzt als Senior HR Business Partner. In diesen Funktionen hat sie maßgeblich zur Weiterentwicklung der People-Strategie in Österreich beigetragen und zahlreiche organisatorische Veränderungen begleitet. Dabei hat sie insbesondere in der Weiterentwicklung von Strukturen, in der Begleitung von Veränderungsprozessen sowie in der engen Zusammenarbeit mit Führungskräften im Business umfassende Erfahrung aufgebaut.

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 185 Ländern. Rund 271.000 Mitarbeitende setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie NESCAFÉ oder NESPRESSO bis hin zu Innovationen im Health Science Bereich. Die gemeinsame Wertschöpfung steht im Mittelpunkt des Unternehmenssinns von Nestlé: denn in guter Nahrung liegt die Kraft zu einem besseren Leben für alle.

Der Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor fast 160 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé in Österreich mit Hauptsitz in Wien hat rund 700 Mitarbeiter:innen an 21 Standorten und besteht seit 1879. Wichtigste Marken: NESPRESSO, FELIX, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MAGGI, PURINA, BEBA, KITKAT, THOMY, SMARTIES, GARDEN GOURMET, NESQUIK, PURE ENCAPSULATIONS.