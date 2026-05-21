aktion leben: Starke Persönlichkeiten unterstützen die Charity-Kampagne zum Tag des Lebens 2026

Wien (OTS) -

In ganz Österreich wird am 1. Juni jedes Jahres der „Tag des Lebens“ gefeiert. Er erinnert daran, dass jeder Mensch einzigartig und das Leben ein Geschenk ist. Im Rahmen der Charity-Kampagne sammeln die aktion leben-Vereine österreichweit an mehr als 100 Ständen und mit diversen Aktionen Spenden für schwangere Frauen und Mütter in Not.

Kinderrechte und Hilfe für schwangere Frauen

Simon Couvreur, Präsident von „Down-Syndrom Österreich“ und Botschafter von „Down-Syndrom. Wien“ ist diesjähriges Testimonial für den „Tag des Lebens". „aktion leben hilft schwangeren Frauen in Not und setzt sich für Kinderrechte ein“, betont Couvreur. „ Mit dem Tag des Lebens im Juni wird auch daran erinnert, wie wichtig die Freude im Leben ist “, führt er weiter aus: „Ich bin glücklich, weil ich meinen Platz gefunden habe. Ich arbeite seit 15 Jahren in einem Gastronomiebetrieb, der Inklusion unterstützt. Ich bin stolz auf meine Chefs und ihr Vertrauen. Denn Menschen mit Behinderung brauchen oft mehr Zeit und Geduld, um zeigen zu können, was sie leisten können.“ Davon ist Couvreur überzeugt: „Mit Respekt und Höflichkeit können wir gegenseitig das Beste voneinander herausholen."

Frauen und Familien weiter stärken

Autorin, Journalistin und Podcasterin Doris Schulz ist zweites Testimonial für den „Tag des Lebens“. Sie freut sich jedes Jahr über die „Sackerlaktion": An vielen Ständen in ganz Österreich gibt es Überraschungssackerl als Danke für eine Spende. Der Erlös kommt schwangeren Frauen und Familien in Not zugute, die Beratung und Hilfe bei aktion leben-Einrichtungen suchen. Als Entwicklerin vieler Projekte, die Frauen stärken, aber auch als frühere ehrenamtliche Vorsitzende von aktion leben oberösterreich, liegt ihr die Charity-Aktion sehr am Herzen. „ Die Begegnungen und das gute Gefühl, mit einem verhältnismäßig kleinen Beitrag helfen zu können, überzeugt viele Menschen “, so Schulz. Viele Frauen, Paare, Familien in schwierigen Lebenslagen bräuchten Unterstützung: achtsame Begleitung, professionelle Beratung und finanzielle Hilfe etwa. „Was von aktion leben alles geleistet wird, ist keine Selbstverständlichkeit", ist sich Schulz gewiss.

Erstmals mit Mal-Aktion für Kinder und Jugendliche

Erstmals findet zum „Tag des Lebens“ auch eine Mal-Aktion für Kinder und Jugendliche statt. Das Motto lautet „Male oder zeichne, was dir Freude macht". Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2026, alle Bilder werden auf der Website von aktion leben österreich zu sehen sein. Unter allen Einsendungen werden Preise für die ganze Familie verlost (u.a. Eintrittskarten Tiergarten Schönbrunn, Haus der Musik, Therme Wien, Prater, Cineplexx und Sachspenden von dm drogeriemarkt). Informationen zu Ablauf und Teilnahmebedingungen sind auf aktionleben.at zu finden.

Schwangerenberatung großteils spendenfinanziert

Das umfassende Beratungs- und Hilfsangebot von aktion leben ist für schwangere Frauen und werdende Väter kostenlos, muss jedoch großteils durch Spenden finanziert werden. „ Um unsere Beratung auch in Zukunft sichern zu können, benötigen wir dringend Spenden, die wir auch mit unserer Charity-Kampagne sammeln “, so Generalsekretärin Kronthaler abschließend.

Weitere Infos sowie ein Bild von Simon Couvreur und Martina Kronthaler zum Download auf www.aktionleben.at