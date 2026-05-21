Wirkungsbericht 2025: Katholische Erwachsenenbildung erreicht über eine halbe Million Menschen

Wien (OTS) -

Mit mehr als 522.000 Teilnehmer:innen und rund 27.000 Veranstaltungen bestätigt das Forum seine zentrale Bedeutung innerhalb der österreichischen Bildungslandschaft und die anhaltend hohe Nachfrage nach qualitätsvoller Erwachsenenbildung.

„ Diese Zahlen stehen für eine Erwachsenenbildung, die in der Mitte der Gesellschaft wirkt und Orientierung bietet “, betont Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich.

Getragen von 566 hauptamtlichen und rund 11.200 ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen sichern die Mitgliedseinrichtungen ein flächendeckendes Angebot in allen Regionen. Inhaltlich reicht dieses von ethisch-religiöser Bildung über zielgruppenspezifische Programme bis hin zu gesellschafts- und demokratiepolitischen Themen.

Leitungswechsel und strategische Weiterentwicklung

Das Jahr 2026 markiert einen bedeutenden Übergang in der Führung des Forums. Hubert Petrasch, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender, wird seine Funktion mit Juni 2026 zurücklegen. Seine Tätigkeit hat die Entwicklung der Katholischen Erwachsenenbildung in Österreich nachhaltig geprägt.

Mit Juni 2026 übernehmen Andreas G. Weiß, Direktor des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Salzburg, sowie Martina Platter, Geschäftsführerin des Katholischen Bildungswerkes der Diözese Steiermark, den Vorsitz bzw. den stellvertretenden Vorsitz. Parallel dazu befindet sich das Forum in einem umfassenden Strukturprozess, der auf die Weiterentwicklung zentraler Abläufe und eine zukunftsorientierte strategische Ausrichtung abzielt.

„ Wir stehen aktuell an einem Punkt, an dem wir unsere Strukturen weiterentwickeln und zugleich neue gesellschaftliche Herausforderungen aktiv aufgreifen. Ziel ist es, Bildungsangebote weiterhin niederschwellig, qualitätsvoll und wirksam zu gestalten “, so der Bundesgeschäftsführer.

Elternbildung im Fokus

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Berichts liegt auf der Katholischen Elternbildung. Seit 20 Jahren steht die „MARKE Elternbildung – Mit Achtung und Respekt kompetente Eltern“ für die Stärkung von Beziehungen, Kommunikation und Erziehungskompetenz. Im Berichtsjahr wurde die Workshopreihe „Unser Kind ist anders“ des Katholischen Bildungswerks Vorarlberg mit dem Preis der Katholischen Erwachsenenbildung ausgezeichnet.

Auch die weiteren dargestellten Initiativen verdeutlichen die Bandbreite und Weiterentwicklung der Elternbildung: Niederschwellige Dialogformate schaffen Räume für Begegnung und gegenseitigen Erfahrungsaustausch, qualifizierende Lehrgänge gewährleisten eine hohe fachliche Qualität der Bildungsarbeit, und interkulturelle Angebote tragen den Anforderungen einer zunehmend pluralen Gesellschaft Rechnung. Zugleich gewinnt das Themenfeld Kinderrechte und Kinderschutz kontinuierlich an Bedeutung und wird verstärkt in den Fokus der Bildungsarbeit gerückt.

Der Wirkungsbericht bietet einen kompakten Überblick über Leistungen, Entwicklungen und Perspektiven der Katholischen Erwachsenenbildung in Österreich.

“ Die vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig eine qualitätsvolle, zugängliche und gesellschaftlich relevante Bildungsarbeit ist – insbesondere in Zeiten des Wandels. Unser Ziel bleibt es, Menschen zu stärken, Orientierung zu geben und gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv mitzugestalten ”, betont Bernd Wachter abschließend.

Über das Forum Katholischer Erwachsenenbildung

Das Forum Katholischer Erwachsenenbildung ist einer der zehn großen Verbände der Konferenz der Erwachsenenbildung in Österreich (KEBÖ) und setzt sich landesweit für die Förderung von Weiterbildung und sozialer Teilhabe ein. In den Vorträgen, Lehrgängen und Seminaren und vielen weiteren analogen und digitalen Formaten der kirchlichen Erwachsenenbildung geht es um die Befähigung zur offenen und dialogischen Auseinandersetzung mit brisanten Themen der heutigen Zeit.