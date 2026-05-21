AVISO: Samariterbund lädt zum Pressegespräch "Nachhaltigkeit in der Pflege"

Wien (OTS) -

Im Rahmen eines Pressegesprächs am 26. Mai 2026 im Pflegekompetenzzentrum Siegendorf präsentieren Vertreter:innen des Samariterbundes und der Burgenland Energie wie Nachhaltigkeit in den Pflegekompetenzzentren konkret umgesetzt wird – von der Energieversorgung über regionale Verpflegung und Green Garden Care bis hin zu den täglichen Abläufen.

Einer der Schwerpunkte liegt auf der geplanten Energiegemeinschaft innerhalb des Samariterbundes, die einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger, regionaler und effizienter Energieversorgung darstellt.

Gesprächspartner:innen:

Samariterbund: GF Mag. Andreas Balog

Burgenland Energie: CEO Mag.Dr. Stephan Sharma

Samariterbund Burgenland: Monika Pinzker, MSc

"Nachhaltigkeit in der Pflege"

Datum: 26.05.2026, 09:30 Uhr - 26.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pflegekompetenzzentrum Siegendorf

Badgasse 3

7011 Siegendorf

Österreich