  • 21.05.2026, 09:30:02
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AVISO: Samariterbund lädt zum Pressegespräch "Nachhaltigkeit in der Pflege"

„Vom Strom bis zum Speiseplan – nachhaltige Strukturen in der Pflege“: 12 Pflegekompetenzzentren zeigen, wie man zukunftsfit wird– mit spürbarem Mehrwert.

Wien (OTS) - 

Im Rahmen eines Pressegesprächs am 26. Mai 2026 im Pflegekompetenzzentrum Siegendorf präsentieren Vertreter:innen des Samariterbundes und der Burgenland Energie wie Nachhaltigkeit in den Pflegekompetenzzentren konkret umgesetzt wird – von der Energieversorgung über regionale Verpflegung und Green Garden Care bis hin zu den täglichen Abläufen.

Einer der Schwerpunkte liegt auf der geplanten Energiegemeinschaft innerhalb des Samariterbundes, die einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger, regionaler und effizienter Energieversorgung darstellt.

Gesprächspartner:innen:

Samariterbund: GF Mag. Andreas Balog

Burgenland Energie: CEO Mag.Dr. Stephan Sharma

Samariterbund Burgenland: Monika Pinzker, MSc

"Nachhaltigkeit in der Pflege"

Datum: 26.05.2026, 09:30 Uhr - 26.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pflegekompetenzzentrum Siegendorf
Badgasse 3
7011 Siegendorf
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 26.05.2026, 09:30]

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