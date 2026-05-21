Neue Studie zeigt: Biomethan schafft Milliardenwertschöpfung und tausende Arbeitsplätze in Österreich

Wien (OTS) -

Eine neue Studie zu den volkswirtschaftlichen Effekten der Biomethanproduktion in Österreich zeigt eindrucksvoll: Der Ausbau heimischer Biomethanproduktion aus organischen Abfällen, Nebenprodukten der Industrie und Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft ist nicht nur ein zentraler Baustein für Energieunabhängigkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz, sondern auch ein massiver wirtschaftlicher Impuls für Österreichs Wirtschaft.

Die von der Servicestelle Erneuerbare Gase im Auftrag des Wirtschaftsministeriums durchgeführte Analyse zeigt, dass der Ausbau von je 1 TWh zusätzlicher Biomethankapazität Investitionen von durchschnittlich rund 560 Millionen Euro auslöst. Daraus entstehen durchschnittlich rund 390 Millionen Euro an heimischer Bruttowertschöpfung sowie mehr als 5.100 Vollzeit-Arbeitsplätze in der Errichtungsphase.

Auch im laufenden Betrieb zeigt Biomethan enorme wirtschaftliche Effekte: Pro zusätzlicher TWh Biomethan entstehen jährlich rund 160 Millionen Euro an heimischer Bruttowertschöpfung sowie dauerhaft etwa 3.200 Vollzeit-Arbeitsplätze. Besonders bemerkenswert ist dabei die hohe regionale Wertschöpfung: Rund 99 Prozent der wirtschaftlichen Effekte verbleiben im Inland – ein deutlicher Unterschied zu fossilem Erdgas, für das jährlich enorme Geldmengen ins Ausland abfließen.

Die Studie unterstreicht zudem die fiskalischen Vorteile des Biomethan-Ausbaus. Allein aus der Investitionsphase fließen durchschnittlich rund 140 Millionen Euro an Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand zurück. Im laufenden Betrieb kommen jährlich weitere rund 55 Millionen Euro je TWh hinzu.

Derzeit wird in Österreich nur ein Bruchteil des vorhandenen Biomethanpotenzials genutzt. Gleichzeitig ist die Abhängigkeit von fossilen Gasimporten weiterhin enorm und versickern dadurch jährlich 3 bis 5 Milliarden Euro unwiederbringlich im Ausland. Angesichts der neuen Studienergebnisse wäre eine rasche Beschlussfassung des Erneuerbaren-Gas-Gesetzes daher eine klare Win-Win-Situation für Österreich.

„Die Studie zeigt klar: Durch heimische Biomethan-Produktion sorgen wir nicht nur für Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit und leisten einen wertvollen Beitrag zu Klimaschutz und regionaler Kreislaufwirtschaft, sondern realisieren insbesondere auch massiv heimische Wertschöpfung, statt Geld für fossile Importe ans Ausland zu verlieren. Jeder Euro, der in heimisches Biomethan investiert wird, ist also eine Investition in unser Land, die sich in vielerlei Hinsicht auszahlt. Aber nur mit verlässlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen kann das enorme Potenzial von Biomethan gehoben und Investitionssicherheit geschaffen werden. Wenn es Österreich mit dem angestrebten wirtschaftlichen Aufschwung wirklich ernst ist, müssen die vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale, wie eben durch Ankurbelung der heimischen Biomethan-Produktion, endlich genutzt werden – daher bedarf es einer raschen Beschlussfassung des Erneuerbaren-Gas-Gesetzes.“, so Johannes Hauptmann, Biogas-Obmann des Kompost & Biogas Verbandes Österreich (KBVÖ).

Die Studie ist unter folgendem Link auffindbar: https://www.erneuerbaresgas.at/effekte_biomethan