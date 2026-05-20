Absage - Donnerstag, 10.00 Uhr: PK mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer

Wien (OTS) -

Die für Donnerstag, 21. Mai 2026, 10.00 Uhr angekündigte Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer muss für morgen leider abgesagt werden und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. ****

(Schluss) wf/ff