- 20.05.2026, 18:05:02
- /
- OTS0191
Absage - Donnerstag, 10.00 Uhr: PK mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer
Die für Donnerstag, 21. Mai 2026, 10.00 Uhr angekündigte Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer muss für morgen leider abgesagt werden und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. ****
(Schluss) wf/ff
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK