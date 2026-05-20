  • 20.05.2026, 16:31:02
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Schnabel: Bundesländerflughäfen Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Tourismus

ÖVP-Verkehrssprecher: Wir entwickeln die Luftfahrtstrategie weiter – Entschließungsantrag der Koalitionsparteien zur Stärkung der Bundesländerflughäfen wurde angenommen

Wien (OTS) - 

„Ein exportorientierter Wirtschaftsstandort wie Österreich braucht starke internationale Anbindungen – nicht nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern“, betont ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel anlässlich der heutigen Nationalratsdebatte zum österreichischen Luftverkehrsstandort.

Die Bundesländerflughäfen in Innsbruck, Linz, Graz, Klagenfurt und Salzburg sind „wichtige Infrastrukturstandorte für Wirtschaft, Industrie, Tourismus und heimische Unternehmen“. Internationale Erreichbarkeit entscheide heute oftmals darüber, wo investiert wird und wo Arbeitsplätze entstehen.

Im Zuge der Überarbeitung der Luftfahrtstrategie gilt es daher, die Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandorts Österreich in den Mittelpunkt zu stellen. „Die Ticketabgabe ist im europäischen Wettbewerb ein realer Nachteil – insbesondere für Regionalflughäfen“, so Schnabel. Wenn Verbindungen reduziert werden, verliert Österreich „Konnektivität, touristische Wertschöpfung und wirtschaftliche Dynamik in den Regionen“.

Für die Volkspartei sind drei Punkte wesentlich: Die Stärkung der internationalen Anbindung Österreichs – auch von den Bundesländerflughäfen zum Hub Wien –, die Senkung der Abgaben und der Lohnnebenkosten sowie eine Modernisierung des Luftfahrtgesetzes im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit.

„Starke Bundesländer brauchen starke Verbindungen. Mit dem Einsatz der Bundesregierung werden wir ein klares Signal für moderne Rahmenbedingungen sowie einen leistungsfähigen österreichischen Luftverkehrsstandort setzen“, so Schnabel abschließend. (Schluss)

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