FPÖ – Berger: „‚Schwarz-rot-pinke Verlierer-Airline‘ will Fluggastrechte verschlechtern!“

Wien (OTS) -

Die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger übte heute in ihrem Debattenbeitrag im Nationalrat scharfe Kritik an den Plänen zur Änderung der EU-Fluggastrechte und der Rolle der schwarz-rot-pinken Verlierer-Ampel. Anlass sind die seit über einem Jahrzehnt andauernden Verhandlungen auf EU-Ebene, bei denen statt Verbesserungen nun sogar massive Verschlechterungen für Konsumenten im Raum stehen. „Es wird verhandelt und verhandelt, und am Ende schaut nichts für die Bürger heraus. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ineffizient die Bürokratie-Hochburg in Brüssel agiert“, so Berger.

„Wer stundenlang am Flughafen festsitzt, darf am Ende nicht auch noch um seine Entschädigung gebracht werden! Anstatt sich klar auf die Seite der Bürger zu stellen und für eine Verbesserung zu kämpfen, diskutiert man darüber, dass die Flugverspätungen noch länger sein müssen, damit es ein Anrecht auf eine Entschädigung gibt“, erklärte Berger. Besonders empört zeigte sich die freiheitliche Abgeordnete über die Haltung der schwarz-rot-pinken Bundesregierung. „Dass die Verlierer-Ampel in ihrem Antrag von einer ‚ausgewogenen Weiterentwicklung‘ spricht, bedeutet nichts anderes als weniger Rechte für die Konsumenten und mehr Spielraum für die Konzerne. Auch hier sind ÖVP, SPÖ und NEOS wieder ihrem EU-Gehorsam treu und das ist der falsche Weg“, erklärte Berger.

Die Relevanz des Themas zeige ein aktueller Fall einer Kärntner Familie, die auf dem Weg von Palma nach Klagenfurt eine wahre Odyssee erlebte. „Eine Familie mit zwei Kindern musste bei 40 Grad im Flieger ausharren, dann am Flughafen übernachten und kam nach 21 Stunden Verspätung in Wien statt in Klagenfurt an. Dass die Familie trotzdem fast zwei Jahre auf ihre Entschädigung wartete und diese zuerst bei Gericht durchgesetzt werden musste, ist ein Schlag ins Gesicht und beweist, dass es sicherlich keine Einschränkung der Fluggastrechte braucht – ganz im Gegenteil“, so Berger.

Abschließend forderte Berger ein Umdenken der Regierung: „Man sieht wieder ganz genau, wohin die Reise mit dieser ‚schwarz-rot-pinken Verlierer-Airline‘ geht: Direkt in Richtung weiterer Verschlechterungen. Wir Freiheitliche fordern ein sofortiges und klares Bekenntnis zum Konsumentenschutz und ein Ende dieser bürgerfeindlichen Politik!“