Waitz/Grüne: Montenegro feiert 20 Jahre Unabhängigkeit und steht kurz vor EU-Beitritt

Straßburg (OTS) -

Der 21. Mai markiert die 20-jährige Unabhängigkeit Montenegros. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hat der Westbalkanstaat beeindruckende Fortschritte in Richtung europäischer Integration erzielt: Von insgesamt 33 Verhandlungskapiteln wurden bereits 14 erfolgreich abgeschlossen, zahlreiche weitere befinden sich kurz vor ihrer Fertigstellung. Das Ziel lautet „28 by 28", ein Beitritt Montenegros als 28. Mitglied bis zum Jahr 2028. Die Gesamtbilanz der Beitrittsgespräche ist trotz verbleibender Herausforderungen ausgesprochen positiv.

Thomas Waitz, Delegationsleiter der Grünen im Europäischen Parlament und Vorsitzender der Länderdelegation des Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Montenegro, sagt: „Grund zu feiern gibt nicht nur die 20-jährige Unabhängigkeit Montenegros, sondern auch die starken Fortschritte des Landes Richtung europäischer Integration. Der EU-Beitritt des Westbalkanstaats ist wirklich zum Greifen nahe. Die letzten Jahre zeichnete sich Montenegro durch seine Offenheit, Reformbereitschaft und harte Arbeit aus. Die Bevölkerung Montenegros, mit ihrem klar pro-europäischen Bekenntnis, haben den Weg in die EU mehr als verdient. Endlich sollen die Montenegriner*innen von all dem profitieren, was die EU zu bieten hat.“

Trotz der weit fortgeschrittenen Verhandlungen, gilt es, die übrigen Kapitel rasch abzuschließen.

„Jetzt liegt es an der Regierung Montenegros, den Endspurt zu vollziehen, insbesondere bei der Rechtsstaatlichkeit (Kapitel 23), bei Freiheit & Sicherheit (Kapitel 24) und beim Umwelt- & Klimaschutz (Kapitel 27). Die EU kann sich glücklich schätzen, dass ein Land wie Montenegro, das neben kultureller Bereicherung auch fantastische Naturjuwele wie einen der letzten Wildflüsse Europas mitbringt, bald beitritt. Als langjähriger Freund des Landes bin ich fest davon überzeugt, dass Montenegro die letzten Meter zur EU-Mitgliedschaft gut schaffen wird.“, so Waitz.