Zweiter Nationalratspräsident Haubner im Austausch mit dem Vizepräsidenten des albanischen Parlaments Agron Gjekmarkaj

Wien (PK) -

Es sei im Interesse Österreichs, dass der EU-Beitrittsprozess Albaniens bald abgeschlossen wird, betonte der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner heute bei einem Gespräch mit seinem albanischen Amtskollegen Agron Gjekmarkaj im Hohen Haus. Im Zentrum standen dabei die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie insbesondere der EU-Beitrittsprozess des Westbalkanlandes. Hier betonte Haubner, dass Österreich ein entschiedener Befürworter des Beitrittsprozesses der Westbalkanstaaten sei. Albanien sei in den Beitrittsverhandlungen eines der am weitesten fortgeschrittenen Länder und könne sich der Unterstützung Österreichs am Weg in die EU sicher sein. Dieser sei sowohl auf politischer als auch wirtschaftlicher Ebene wichtig für Österreich. Für Fortschritte in diesem Prozess sei es wichtig, dass Albanien seine Reformagenda weiter verfolge, sagte Haubner.

Gjekmarkaj bedankte sich für die Unterstützung Österreichs auf den unterschiedlichsten Ebenen und betonte die lange historische Verbundenheit zwischen den beiden Ländern. Auf dem Weg zur Integration in die EU sei die Unterstützung durch Österreich sehr wichtig. Ebenso berichtete er über die geschlossene Befürwortung eines EU-Beitritts durch alle Parlamentsfraktionen. Auch Haubner hob die historisch gewachsenen guten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf kultureller, politischer und wirtschaftlicher Ebene hervor. So sei Österreich ein wichtiger Investor in Albanien und im Bereich der Bildung gebe es auch mehrere Kooperationen. Zudem betonte Haubner im parlamentarischen Bereich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten und bei Projekten wie der Demokratiewerkstatt. (Schluss) pst

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.