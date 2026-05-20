Grüne Wirtschaft Wien im Wirtschaftsparlament: „Reform der Wirtschaftskammer muss allen Betrieben zugutekommen“

Wien (OTS) -

Die Grüne Wirtschaft Wien brachte im heutigen Wiener Wirtschaftsparlament mehrere Anträge zur gezielten Unterstützung von Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und kleinen Betrieben ein. Im Fokus standen soziale Absicherung, Digitalisierung, Energieeffizienz und eine moderne, demokratische Wirtschaftskammer.

„Kein Unternehmen in Wien beschäftigt 72.000 Mitarbeiter:innen – aber über 72.000 EPU tragen täglich die Wiener Wirtschaft. Diese Realität muss endlich im Zentrum der Wirtschaftspolitik stehen“ , sagt Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien.

Die Grüne Wirtschaft begrüßt Entlastungen wie die Senkung der Lohnnebenkosten und die Diskussion über geringere Kammerumlagen. Gleichzeitig kritisiert sie, dass viele Maßnahmen an der Lebensrealität kleiner Betriebe vorbeigehen.

„Wer keine Mitarbeiter:innen beschäftigt, profitiert weder von niedrigeren Lohnnebenkosten noch von einer Senkung der KU2. Reformen der Wirtschaftskammer müssen allen Betrieben zugutekommen – nicht nur größeren“ , so Franzke.

Auch demokratiepolitisch fordert die Grüne Wirtschaft Vorschläge von der Wirtschaftskammer Wien. Hans Arsenovic verwies auf die historisch niedrige Wahlbeteiligung von 25,32 Prozent bei den Wirtschaftskammerwahlen 2025: „Wer eine starke Interessenvertretung will, muss dafür sorgen, dass sich Mitglieder vertreten fühlen und sich beteiligen können.“

Ein Erfolg gelang beim Thema Energieeffizienz: Die Wirtschaftskammer Wien wird sich auf Initiative der Grünen Wirtschaft künftig für den Ausbau von Förderungen für betriebliche Energieeffizienz und erneuerbare Energien einsetzen.

Schockierend findet die Grüne Wirtschaft hingegen den Umgang der Interessensvertretung mit dem Thema Compliance innerhalb der eigenen Strukturen. Ein Antrag auf Beschäftigung mit einer unabhängigen Vertrauensstellen bzw. klaren Richtlinien fand keine Unterstützung.