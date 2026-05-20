AVISO – Morgen, Donnerstag, 10.00 Uhr: PK mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer

Wien (OTS) -

Morgen, Donnerstag, 21. Mai 2026, findet um 10.00 Uhr eine Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer statt. Thema der Pressekonferenz: „Doppelbudget 2027/2028“. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: https://www.youtube.com/live/rbePndUnTJo

Zeit: Morgen, Donnerstag, 21. Mai 2026, 10.00 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Pressekonferenzraum, 2. Stock (Parlament)

(Schluss) bj/mb