- 20.05.2026, 13:24:02
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AVISO – Morgen, Donnerstag, 10.00 Uhr: PK mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer
Thema der Pressekonferenz: „Doppelbudget 2027/2028“
Morgen, Donnerstag, 21. Mai 2026, findet um 10.00 Uhr eine Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer statt. Thema der Pressekonferenz: „Doppelbudget 2027/2028“. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****
Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: https://www.youtube.com/live/rbePndUnTJo
Zeit: Morgen, Donnerstag, 21. Mai 2026, 10.00 Uhr
Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Pressekonferenzraum, 2. Stock (Parlament)
(Schluss) bj/mb
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at
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