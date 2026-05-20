30 Jahre Nationalpark-Institut Donau-Auen

Wien (OTS) -

1996 entstand in der Ära von ao. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lötsch als Generaldirektor des NHM Wien die Abteilung Ökologie & Umweltbildung, die sich seit nunmehr 30 Jahren – aktuell integriert in der Abteilung Wissenschaftskommunikation des NHM Wien – der Vermittlungsarbeit zum Schutz der Natur, der Landschaft und der Artenvielfalt widmet.

Am Rande der Petroneller Au wurde eine beispielhafte Feldstation ausgebaut: ein Forschungs- und Exkursionsstützpunkt für Arbeiten zu Lande und zu Wasser, eine Kursstätte für die Ausbildung für Naturführer*innen, ein spannender Schulungsort für Lehrer*innen und ihre Klassen und ein Lehrstück ökologischen Bauens auf 2.400 m².

Herzstück des Petronell Nationalpark-Instituts ist das komplett autarke Ökohaus, das bereits 1996 Lehrbeispiel für nachhaltiges Bauen wurde: “Gebäuderecycling” statt Deponieschutt, Erhaltung der Grundmauern samt Trockenlegung und eine “Schönheitskur” verwandelten den Altbau in ein typisch pannonisches Haus.

Im Laufe der Jahre wurde es zur führenden Institution in Fragen der Freilandpädagogik für Schul- und Hochschulprojektwochen, aber auch zur Ausbildung von Nationalpark-Naturführer*innen in den Donau-Auen in enger Partnerschaft mit der Nationalpark-Verwaltung in Orth/Donau. Rund 2.000 Gäste zählt die Außenstelle Petronell jedes Jahr.

Ein Highlight sind die Schlauchbootexkursionen auf der Donau. Hier können unterschiedlichste Zielgruppen – Schulklassen ebenso wie innovative Entscheidungsträger*innen von heute – im Rahmen von Exkursionen und Projekttagen direkte Erfahrungen mit Tieren und Pflanzen in der freien Natur machen.

Wichtigstes Ziel ist es, Stadtmenschen für die Wildnis zu begeistern, ohne dabei empfindliche Naturzonen zu gefährden!

Programm am Dienstag, 26. Mai 2026, um 09.30 Uhr in der Langegasse 28, 2404 Petronell:

Begrüßung

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

DI Edith Klauser, Generaldirektorin, Nationalpark Donau-Auen

Prof. Dr. Bernd Lötsch, Generaldirektor von 1994 bis 2009, NHM Wien

Dr. Claudia Roson, Leitung Standort Petronell, Wissenschaftskommunikation, NHM Wien

Kleine Überraschung

Moderation

Dr. Manfred Rosenberger

Im Anschluss: Gemütlicher Ausklang bei einem kleinen Imbiss

Presse-Akkreditierung: [email protected]

Bildmaterial: https://www.nhm.at/presse/pressemitteilungen/30-jahre-petronell-nationalpark-institut