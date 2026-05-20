Pensionistenverband Niederösterreich eröffnet seine neu Landesgeschäftsstelle

St. Pölten (OTS) -

Im Herzen von St. Pölten hat der Pensionistenverband Niederösterreich sein neues Landessekretariat am Europaplatz, Schießstättstraße 39, feierlich eröffnet. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zum Tag der offenen Tür, um die starke Interessenvertretung der älteren Generation vor Ort zu würdigen.

Der PVÖ Niederösterreich, in den 1950er-Jahren gemeinsam mit dem Bundesverband gegründet, hatte – wie viele niederösterreichische Landesgremien – seinen ursprünglichen Sitz in Wien. Mit der Erhebung St. Pöltens zur Landeshauptstadt übersiedelte 1997 auch der PVÖ NÖ nach St. Pölten. Rund 10 Jahre war der Verband zuletzt am Bahnhofsplatz beheimatet, nun erfolgte der Schritt in moderne, barrierefreie Räumlichkeiten am Europaplatz.

Starke Stimme für Seniorinnen und Senioren

Landespräsident Rupert Dworak unterstrich die Bedeutung einer starken Stimme für Seniorinnen und Senioren: von Gesundheitsversorgung und Mobilität bis zu sozialer Teilhabe – der PVÖ NÖ stehe rund 50.000 Pensionistinnen und Pensionisten engagiert zur Seite. „Gerade in Zeiten, in denen Sparmaßnahmen immer wieder ältere Menschen treffen, verurteile ich ungerechte Kürzungen bei den Pensionen“, so Dworak. Zugleich hob er die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Institutionen und Persönlichkeiten in Niederösterreich und im Bundesverband hervor.

“Für volle Abgeltung der Inflation”

Die Präsidentin des Pensionistenverbandes, Birgit Gerstorfer, dankte Rupert Dworak und seinem Team für die gute Zusammenarbeit. Sie betonte, wie wichtig es sei, dass ältere Menschen eine funktionierende Interessenvertretung haben, die sich für Themen wie Altersdiskriminierung, Gesundheits- und Pflegeversorgung einsetzt. Im Bezug auf Pensionen erklärte sie, dass bei allem Einsparungsdruck eine Abgeltung der Inflation notwendig sei und sie keine Verhandlungen auslassen werde, um dies zu erreichen.

Zahlreiche Ehrengäste

Zur Eröffnung gratulierten unter anderem die Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs Birgit Gerstorfer, der Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, Landesrat Sven Hergovich, Landesrätin Eva Prischl, GVV-Präsident Andreas Kollross sowie zahlreiche Bezirksvorsitzende und Vertreterinnen und Vertreter der Ortsgruppen.

Mit einem feierlichen Akt – der symbolischen Schlüsselübergabe durch den Hausherrn, des GVV NÖ Präsidenten NR Andreas Kollross und dem Durchtrennen des Eröffnungsbandes – wurden die neuen Räume ihrer Bestimmung übergeben. Landesgeschäftsführer Elmar Helletzgruber führte die Gäste durch das Haus und betonte, dass mit dem neuen Standort ein zeitgemäßes, für die kommenden Jahrzehnte bestens aufgestelltes Landessekretariat geschaffen wurde.

Abschließend zeigte sich Präsident Dworak stolz, mit einem top ausgebildeten und hochmotivierten Team die Anliegen der älteren Generation vertreten zu dürfen. Auch künftig sollen vielfältige kulturelle und sportliche Angebote sowie das umfangreiche Programm von SeniorenReisen – dem größten Reiseanbieter für Seniorinnen und Senioren in Österreich – für Aktivität und Gemeinschaft sorgen. (Schluss)