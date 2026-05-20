„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“: WiG setzt 2026 kostenloses Mitmach-Angebot zum Thema „Seelische Gesundheit“ fort

Wien (OTS) -

„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“, das kostenlose Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, geht ab sofort auch zum Thema „Seelische Gesundheit“ in die nächste Runde. Die Aktivitäten finden niederschwellig zugänglich im öffentlichen Raum statt, heuer in den Wiener Bezirken Meidling, Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Währing und Liesing. „Stress abbauen und den Kopf freibekommen – genau darauf zielt unser diesjähriges Angebot zur ‚Seelischen Gesundheit‘ ab. Wir wollen den Menschen mit auf den Weg geben, wie wichtig es ist, auf sein seelisches Wohlbefinden zu achten und sich dafür auch Zeit zu nehmen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, der alle in Wien lebenden Menschen einlädt, vorbeizukommen, sich eine Pause vom Alltag zu gönnen und sich etwas Gutes zu tun.

Der Seele etwas Gutes tun mit kreativem Gestalten, Bewegung und Tanz – Vorbeikommen, Abschalten und Entspannen

Die WiG macht von Mai bis Mitte Juli und von Mitte August bis Ende September mit ihrem bunten Wohlfühl-Angebot an öffentlichen Plätzen in den Bezirken Meidling, Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Währing und Liesing Station. Interessierte erwartet dabei eine abwechslungsreiche Pause vom Alltag, in der sie erleben, wie gut Bewegung, Tanz und kreatives Gestalten tun. Alle, die kurz abschalten und Stress abbauen wollen, Positives für ihren Alltag mitnehmen sowie neue Menschen kennenlernen und Gemeinschaft erleben wollen, können bei den Aktivitäten einfach vorbeikommen und mitmachen – kostenlos und ohne Anmeldung. Die Umsetzung erfolgt durch erfahrene Mitarbeiter*innen von CreaMove.

Alle Termine & Bezirke zu den kostenlosen Angeboten „Seelischen Gesundheit“ von „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ gibt es auf wig.or.at/termine. Dort finden sich auch die Termine & Bezirke für die Mitmach-Angebote zu den Themen „Bewegung“ und „Ernährung“.

Über das Projekt

„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ ist ein Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“. Mit Mitmach-Aktivitäten werden die WiG-Themenschwerpunkte Bewegung, Ernährung und Seelische Gesundheit in die Bezirke gebracht.