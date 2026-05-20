Von Moor bis Alm: Bäuerinnen und Bauern treiben Renaturierung in Österreich voran

Wien (OTS) -

Wie Landwirtschaft und Naturschutz gemeinsam Lebensräume erhalten, Artenvielfalt stärken und hochwertige Lebensmittel hervorbringen können, zeigen 15 Projekte aus ganz Österreich. Sie wurden im Rahmen der Ausschreibung WIN #landwirtschaft mit insgesamt 500.000 Euro von Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung ausgezeichnet. Die prämierten Vorhaben reichen von revitalisierten Almen, Bergmähdern und Moorlandschaften bis hin zu Streuobstwiesen, Trockenrasen und extensiv beweideten Flächen.

Im Zentrum stehen engagierte Bäuerinnen und Bauern, Gemeinden, Vereine sowie Schutzgebietsmanagements, die gemeinsam rund 200 Hektar wertvoller Lebensräume renaturieren oder ökologisch aufwerten. Mit ihrem Einsatz leisten die Landwirtinnen und Landwirte einen wichtigen Beitrag zum Schutz wertvoller Naturflächen in Ramsar-Gebieten, Biosphärenparks, Europaschutzgebieten sowie Natur- und Nationalparks. Es entstehen Rückzugsräume für bedrohte Arten wie den Großen Feuerfalter, den Großen Brachvogel, das Ziesel, die Smaragdeidechse oder die Große Kuhschelle.

„ Diese Projekte zeigen, dass Naturschutz und Landwirtschaft gemeinsam gedacht werden müssen. Wenn Bäuerinnen und Bauern artenreiche Flächen pflegen, beweiden und weiterentwickeln, entstehen Lebensräume, hochwertige Lebensmittel und Zukunftsperspektiven für den ländlichen Raum “, sagt Maria Patek, Vorständin von Blühendes Österreich und Bundesministerin a.D.

Auch aus Sicht des Vogelschutzes leisten die Projekte einen wichtigen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Arten. Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich und Vorstand von Blühendes Österreich, betont: „ Viele der seltensten Vogelarten Österreichs sind direkt auf extensiv bewirtschaftete Flächen angewiesen. Ob Blauracke, Großer Brachvogel oder Zwergohreule: Sie brauchen offene Weiden und strukturreiche Wiesen. Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie genau jene Lebensräume renaturiert werden können, die für das Überleben dieser Arten entscheidend sind. ”

Wie innovative Almwirtschaft und Naturschutz konkret zusammenspielen können, zeigt das Projekt des Vereins ALPINUS auf der Wildalm in Neukirchen am Großvenediger. Almbewirtschafterin und Projektleiterin Claudia Kreiml sieht darin einen wichtigen Impuls für die Zukunft alpiner Kulturlandschaften: „ Durch die gezielte extensive Beweidung revitalisieren wir verbuschte Almflächen und schaffen Lebensräume für seltene Pflanzen und Tierarten. Gleichzeitig entstehen hochwertige Milchprodukte direkt auf der Alm. Mit unserem Ansatz möchten wir zeigen, wie innovative Almwirtschaft auch auf anderen brachliegenden Almen umgesetzt werden kann. “

Die 15 prämierten Projekte im Überblick

Bergwiesn, Kulturlandschaftserhaltungsverein Steyrtal, Oberösterreich

Im Naturschutzgebiet Planwiesen in Grünburg werden mehr als vier Hektar verbuschter ehemaliger Wiesen und Weiden wiederhergestellt. Durch extensive Beweidung mit Barockeseln, Krainer Steinschafen und Burenziegen werden wertvolle FFH-Lebensraumtypen und seltene Arten wie die Sumpfgladiole langfristig gesichert. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 31.000 Euro.

Landschaftspflegeverein Thermenlinie Wienerwald Wiener Becken, Niederösterreich

Im Natura-2000-Gebiet Wienerwald-Thermenregion werden mehr als neun Hektar verwaldete ehemalige Hutweiden als Trockenrasen-Weideflächen wiederhergestellt und mit über 13 Hektar bestehenden Trockenrasen vernetzt. Die extensive Beweidung mit Schafen, Ziegen und Eseln stärkt einen europaweit bedeutenden Biodiversitätshotspot und hilft Arten wie der Großen Kuhschelle, dem Dalmatinischen Lotwurz und der Österreichischen Heideschnecke. Das Projekt wird mit 64.500 Euro von Blühendes Österreich unterstützt.

Schutzgebietsbetreuung Stubaier Alpen Wipptal, Tirol

Im Tiroler Wipptal werden Bergmähder, Lärchenwiesen und Almen auf insgesamt rund zehn Hektar händisch revitalisiert und deren Erhalt langfristig gesichert. Das Projekt setzt auf händische, bodenschonende Schwend-Arbeiten und die Wiederherstellung historischer Waale, um Wasserhaushalt und Standortvielfalt zu sichern. Das Projekt wird mit 10.000 Euro von Blühendes Österreich unterstützt.

Kristina Lexova, Niederösterreich

Am Gipfelberg in Hof am Leithagebirge wird ein acht Hektar großer Halbtrockenrasen durch traditionelle Hutweide mit Schafen, Ziegen und Eseln erhalten. Ergänzend sorgen gezielte Entbuschungsmaßnahmen sowie Aktivitäten in Naturvermittlung und Bewusstseinsbildung für den langfristigen Erhalt des wertvollen Biodiversitätshotspots mit seltenen Arten wie Große Kuhschelle, Hirschkäfer, Östliche Smaragdeidechse und Wiener Nachtpfauenauge. Das Projekt wird mit 46.000 Euro von Blühendes Österreich unterstützt.

Anton Unger, Niederösterreich

In den Pischelsdorfer Fischawiesen wird eine ehemalige 19 Hektar große Grünbrache mit Mutterkühen und Kalbinnen beweidet. Es entsteht ein strukturreiches Mosaik aus höherer und niedriger Vegetation, das insbesondere für Brutvogelarten wie den Großen Brachvogel, den Kiebitz, die Wiesenschafstelze und das Rebhuhn förderlich ist. Das Gebiet ist Teil des Europaschutzgebiets „Feuchte Ebene-Leithaauen”. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 20.400 Euro.

Gemeinde Leitzersdorf, Niederösterreich

Im Europaschutzgebiet Waschberg wird eine historische Gemeindeweide durch Beweidung mit Eseln und Schafen revitalisiert. Die naturschutzgerechte Beweidung stabilisiert auf sieben Hektar wertvolle Halbtrockenrasen mit zahlreichen gefährdeten Arten wie Große Küchenschelle, Adriatische Riemenzunge und Schlingnatter. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 38.600 Euro.

Agrargemeinschaft Alpe Gaden Madona, Vorarlberg

In der Kernzone des Biosphärenparks Großes Walsertal wird die Gada Alp naturschutzorientiert revitalisiert. In Kooperation mit dem Biosphärenpark Walsertal und der Schutzgebietsbetreuung des Landes Vorarlberg werden 16 Hektar Almfläche rekultiviert. Die Agrargemeinschaft stärkt Lebensräume für das Birkhuhn und alpine Zwergstrauchheiden. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 48.000 Euro.

Streuobsterhaltung Mostviertel, Niederösterreich

Im Mostviertel werden 100 bis 200 alte Birnenveteranenbäume fachgerecht durch den Verein Streuobsterhaltung Mostviertel geschnitten und zukunftsfit gemacht. Die Rettung alter Birnbäume und ihrer Sorten-DNA ist essenziell zur Wahrung der Sorten- und Produktvielfalt für die Region Mostviertel. Das Projekt wird mit 25.000 Euro von Blühendes Österreich unterstützt.

Dieter Jungvogel, Tirol

Auf der Wemeteigenalm in den Kitzbüheler Alpen werden zehn Hektar Almfläche revitalisiert. Durch Erschließung, Wasserversorgung, Beweidung mit Yaks und Ziegen sowie naturschutzfachliche Begleitung wird eine von Verwaldung bedrohte Almfläche wieder nutzbar gemacht. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 35.000 Euro.

Andreas Müllauer, Salzburg

Auf der Hainzalm in Leogang wird eine bisher intensiv beweidete Fläche von acht Hektar auf extensive Almbewirtschaftung umgestellt. Kühe und Tauernschecken-Ziegen sorgen künftig für eine naturschutzorientierte Pflege der Alm. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 15.000 Euro.

Verein lebendige Erde im Vulkanland, Steiermark

Im Europaschutzgebiet Südoststeirisches Hügelland werden zehn Hektar Ackerflächen in extensive Weideflächen umgewandelt. Die Beweidung mit Zwergzebus stärkt die Insektenbiomasse und verbessert Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Besonders hervorzuheben ist die Blauracke, die im Gebiet ihr einziges Brutvorkommen Österreichs hat. Darüber hinaus profitieren weitere Vogelarten wie Kiebitz, Rotkopfwürger und Wachtel. Das Projekt wird mit 51.000 Euro von Blühendes Österreich unterstützt.

Anita Arneitz, Kärnten

In Schiefling am Wörthersee wird eine degradierte Niedermoorfläche von knapp einem Hektar renaturiert. Mosaikartiges Schwenden, Auflichten von Moorwaldbereichen, Freistellen von Kleingewässern und eine Probefläche für Streumahd schaffen neue Lebensräume für Libellen, Amphibien und den Baumpieper. Das Projekt wird mit 19.800 Euro von Blühendes Österreich unterstützt.

Verein Wieseninitiative, Burgenland

In Deutsch Kaltenbrunn wird eine Intensivobstkultur aus den 1960er-Jahren in eine Streuobstwiese mit artenreichem Unterwuchs umgewandelt und eine angrenzende alte Streuobstwiese revitalisiert. Damit werden Lebensräume für Arten wie die stark gefährdete Zwergohreule geschaffen. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 19.900 Euro.

Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, Burgenland

Im Nationalpark werden Pannonische Salzseen, Salzsteppen, Salzwiesen und subpannonische Steppen-Trockenrasen durch Beweidung mit Graurindern und Wasserbüffeln gepflegt. Neue Ausrüstung - ein Viehanhänger und Weidepanels - verbessert die Koordination der Beweidung auf großen Flächen und stärkt den Erhalt hochrangiger Schutzgüter. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 43.800 Euro.

Verein ALPINUS, Salzburg

Auf der Wildalm im Nationalpark Hohe Tauern wird eine gelenkte Beweidung mit Kühen, Ziegen, Schafen und Pferden auf 85 Hektar aufgebaut. Von der extensiven Almbewirtschaftung profitieren zahlreiche Arten wie die Alpenhummel, der Goldene Scheckenfalter, die Mehlprimel oder verschiedene Orchideenarten. Die brachliegenden Almen werden neu belebt und hochwertige Milchprodukte erzeugt. Blühendes Österreich unterstützt das Projekt mit 30.000 Euro.

WIN #landwirtschaft im Überblick

WIN #landwirtschaft ist ein Gemeinschaftsprojekt von den BirdLife Österreich, Blühendes Österreich - BILLA gemeinnützige Privatstiftung und Impact Hub Vienna.

Zusammen wird eine mehrjährige österreichweite Vernetzungsplattform aufgebaut, die Menschen aus Landwirtschaft und Naturschutz verbindet.

Das Projekt WIN #landwirtschaft wird im Rahmen des Biodiversitäts-Calls 77-02 der Ländlichen Entwicklung umgesetzt. Im Fokus steht die Entwicklung und Förderung innovativer Kooperationen für den Schutz artenreicher Lebensräume in der Landwirtschaft.

Das Vorhaben wird mit 622.828 Euro gefördert. Zusätzlich stellt die Pfandspendeninitiative „Dein Pfand fürs Land“ eine Million Euro bereit, ermöglicht durch Leergutspenden von Kundinnen und Kunden in BILLA- und BILLA PLUS-Filialen in ganz Österreich. Das Gesamtprojektvolumen beträgt rund 1,6 Millionen Euro. Die Projektlaufzeit ist von 2025 bis 2028.

Dieses Projekt wird mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union umgesetzt.