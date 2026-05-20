- 20.05.2026, 11:23:51
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AVISO: NEOS-PK: ORF reformieren statt demolieren. Morgen, 9 Uhr
mit NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter
Machtmissbrauch, politische Postenbesetzungen und Stiftungsräte, die das ganze Geschehen im ORF befördert haben, anstatt zu kontrollieren. Das größte Medienhaus des Landes ist nicht zukunftsfit und steckt in seiner tiefsten Krise seit Jahrzehnten. NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter legen in dieser Pressekonferenz dar, was der ORF aus Sicht von NEOS jetzt dringend braucht.
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.
NEOS-PK: ORF reformieren statt demolieren
Datum: 21.05.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOSphäre
Am Heumarkt 7
1030 Wien
Rückfragen & Kontakt
NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
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