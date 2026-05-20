  • 20.05.2026, 11:23:51
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AVISO: NEOS-PK: ORF reformieren statt demolieren. Morgen, 9 Uhr

mit NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter

Wien (OTS) - 

Machtmissbrauch, politische Postenbesetzungen und Stiftungsräte, die das ganze Geschehen im ORF befördert haben, anstatt zu kontrollieren. Das größte Medienhaus des Landes ist nicht zukunftsfit und steckt in seiner tiefsten Krise seit Jahrzehnten. NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter legen in dieser Pressekonferenz dar, was der ORF aus Sicht von NEOS jetzt dringend braucht.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.

NEOS-PK: ORF reformieren statt demolieren

Datum: 21.05.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOSphäre
Am Heumarkt 7
1030 Wien

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

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