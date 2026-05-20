VGT gibt echte Einblicke in den Tierschutzunterricht

Wien (OTS) -

Nach jüngsten Vorwürfen über vermeintliche Schockbilder in Volksschulen gibt der VGT einen echten Einblick, wie der Tierschutzunterricht tatsächlich abläuft und wie er von den Kindern und Lehrpersonen angenommen wird.

Bereits seit 1995 und damit seit über 30 Jahren ist der Tierschutzunterricht eine der wesentlichsten Aktivitäten des VGT. Die Tierschutzlehrer:innen sind gut gebucht. Im aktuellen Schuljahr waren sie bis dato bereits in 195 Schulen in ganz Österreich eingeladen.

Doch wie sieht so eine Unterrichtseinheit überhaupt aus?

Die Tierschutzlehrer:innen knüpfen an Alltagserfahrungen der Kinder an und geben Tipps, wie sie Tieren helfen können – so geht es um die respektvolle Behandlung von Haustieren genauso wie um den Umgang mit in Not geratenen Wildtieren bis hin zur alltäglichen Begegnung mit einer Schnecke auf dem Gehsteig. Dadurch erwerben die Kinder und Jugendlichen auch wichtige soziale Kompetenzen wie Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit gegenüber anderen Lebewesen.

Darüber hinaus werden themenspezifische Workshops angeboten

Besonders beliebt ist der Workshop über Hühner. Er ist ab der 2. Schulstufe empfohlen und beinhaltet spielerische Wissensvermittlung, kreative Aufgaben und ein altersgerecht ausgewähltes Video, um zu veranschaulichen, wie eine gute Lebensumgebung für Hühner aussehen kann und soll.

Beispielbilder + Erklärung, was gemacht wird

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse über das Leben der Tiere fließen in den Unterricht genauso mit ein wie ein Überblick über die aktuellen Haltungsbedingungen in Österreich. Dies passiert stets in altersgerechter Weise und beinhaltet als wesentliches Element das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen im Sinne der Tiere und Menschen.

Die Themenauswahl umfasst zudem Schweine, Rinder und andere Tiere in der Landwirtschaft, Haustierhaltung, Tiere in Zoo & Zirkus, Pelztiere sowie für ältere Schüler:innen Klima, Tierethik, Tierversuche und Jagd.

Weitere Einblicke zu den Angeboten: Inhalte & Methoden

Es ist dem VGT ein ganz besonderes Anliegen, dass die Kinder und Jugendlichen mit einem guten Gefühl aus der Klasse gehen. Oberstes Ziel ist es, dass sie die Interessen der Tiere ernst nehmen und Tierschutz als etwas Positives und Sinnvolles erleben, das sogar Spaß macht!

Nina Hammer, VGT Tierschutzlehrerin, ist seit 2018 für den VGT in Schulen in Wien und Niederösterreich unterwegs: „Das Feedback der Kinder und Jugendlichen ist ausgesprochen positiv, die Lehrkräfte buchen den Tierschutzunterricht oft jährlich für alle Klassen und empfehlen ihn gerne weiter. Gerade Volksschulkinder freuen sich schon zu Beginn der Stunde, dass es um Tiere geht, denn für diese hegen sie oft eine besondere Begeisterung! Meine Erfahrung ist, dass sie nicht nur motiviert mitarbeiten, sondern auch äußerst wissbegierig sind, viele Fragen stellen und sich eine positive Zukunft für Tiere nicht nur wünschen und vorstellen können, sondern sich auch selbst dafür einsetzen wollen. Statt Kindern die altersadäquate Auseinandersetzung mit aktuellen Tierschutzthemen abzusprechen, sollten wir als Erwachsene uns ihre Empathie und Lösungsorientierung unbedingt zum Vorbild nehmen.“

Der Tierschutzunterricht des VGT ist kostenfrei und kann für alle Altersstufen in Schulen in Wien, NÖ, Burgenland, Kärnten, Steiermark und Tirol gebucht werden.

Näheres unter vgt.at/tu

Pressefotos (Copyright: VGT.at)