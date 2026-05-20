WKÖ-Schultz: EU-Einigung im Zollkonflikt mit den USA muss Unternehmen jetzt dauerhaft Rechtssicherheit bringen

Wien (OTS) -

Die Einigung auf EU-Ebene zur Umsetzung der Zollvereinbarung mit den USA ist aus Sicht der österreichischen Exportwirtschaft grundsätzlich ein positives Signal. Auch wenn der erzielte Kompromiss mit den USA nach wie vor für viele heimische Unternehmen schmerzhaft bleibt, muss die Einigung zumindest die dringend benötigte Klarheit und Rechtssicherheit für Exportunternehmen bringen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind stabile und verlässliche Rahmenbedingungen entscheidend.

„Wichtig ist vor allem, dass eine weitere Eskalation des Handelsstreits verhindert werden konnte und es zu keinen zusätzlichen Zollerhöhungen für wichtige Industriebereiche kommt“, betont WKÖ-Präsidentin Martha Schultz. Die USA bleiben Österreichs zweitwichtigster Exportmarkt und damit auch in Zukunft ein zentraler Handelspartner für heimische Unternehmen.

Gleichzeitig mahnt die Wirtschaft, dass die Vereinbarung nun auch dauerhaft Bestand haben müsse. Schultz: „Das Abkommen muss jetzt rasch auf EU-Ebene formal beschlossen werden, aber es muss sich auch in der Praxis bewähren. Es kann nicht sein, dass bei jeder Meinungsverschiedenheit erneut mit höheren Zöllen gedroht und damit die Wirtschaft verunsichert wird.“

Rund 2.000 Beratungen für heimische Unternehmen

Die Unsicherheiten rund um die US-Zölle haben den Informations- und Beratungsbedarf österreichischer Unternehmen in den vergangenen Monaten massiv erhöht. Seit den ersten Zollankündigungen Anfang 2025 verzeichnete die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ tausende Kontakte und Beratungen zu US-Zöllen. Allein das AußenwirtschaftsCenter Washington wurde rund 2.000 Mal von österreichischen Unternehmen kontaktiert. Auch die AußenwirtschaftsCenter in New York und Los Angeles unterstützten mehr als 350 Unternehmen bei Fragen zu den komplexen Zollregelungen.

Zusätzlich hat die WKÖ bereits im Frühjahr 2025 einen eigenen Online-Infopoint unter www.wko.at/us-zoelle eingerichtet. Dort finden Unternehmen laufend aktuelle Informationen, Quellenübersichten sowie Webinare zu den neuesten Entwicklungen im transatlantischen Handel. (PWK230/ST)