  • 20.05.2026, 10:31:02
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Christian Rebernig erneut zum Generalsekretär des Weltverbandes der Handelsagenten IUCAB bestellt

Österreicher führt weiter die Geschäfte der Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) mit Sitz in Wien

Wien (OTS) - 

Bei der Delegiertenversammlung der Internationally United Commercial Agents and Brokers am 15. Mai 2026 in Bordeaux wurde Christian Rebernig (54) erneut als Generalsekretär bestellt: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vorstandes und der Mitgliedsverbände. Die Wiederwahl bestätigt den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre und zeigt gleichzeitig, dass auch von Österreich aus internationale Organisationen gesteuert werden können“, betont Rebernig.

Der gebürtige Steirer ist seit 1998 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) tätig und verantwortet seit 2008 die Branchenagenden der österreichischen Handelsagenten. Seit 2016 führt der Wahl-Wiener zusätzlich die Geschäfte des Weltverbandes IUCAB mit Sitz in Wien.

Der Handelsagenten-Dachverband Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) wurde 1953 gegründet und vertritt die Interessen von rund 600.000 Handelsagenten und Handelsagenturen, die sich mit der Warenvermittlung zwischen gewerblichen Unternehmen beschäftigen. Ein jährlich vermittelter Warenumsatz von rund 1.000 Milliarden Euro in den 21 IUCAB-Ländern unterstreicht die Bedeutung dieses Vertriebskanals.

Unter Rebernigs Leitung wurden in den vergangenen Jahren insbesondere die internationale Vernetzung, digitale Ausbildungsangebote sowie die strategische Positionierung des Berufsstandes auf europäischer und globaler Ebene weiter ausgebaut. (PWK229/DFS)

Ein Foto zum honorarfreien Download finden Sie hier: Christian Rebernig freut sich über seine Wiederbestellung zum Generalsekretär des internationalen Handelsagenten-Dachverbandes IUCAB.

Fotocredit: Bundesgremium der Handelsagenten

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