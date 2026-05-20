  • 20.05.2026, 10:13:33
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Samariterbund: Junge Lebensretter:innen zeigen ihr Können in Linz

Authentische Einsatzszenarien, spannende Bewerbe und beeindruckender Teamgeist machen den Bundesjugendbewerb am Wochenende in Linz zum Highlight.

Wien (OTS) - 

Der Samariterbund lädt Vertreter:innen der Medien zum Bundesjugendbewerb 2026 nach Linz ein. Am Pfingstwochenende (vom 23. bis 25. Mai 2026) treffen sich Jugendgruppen aus ganz Österreich, um ihr Können in Erster Hilfe, Teamarbeit und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.

Praxis-Schwerpunkt: Sonntag, 24. Mai 2026

Am Sonntag stehen praxisnahe Bewerbe im Mittelpunkt – ein idealer Zeitpunkt für Journalist:innen, um authentische Einblicke in die Arbeit der jungen Samariter:innen zu gewinnen. In realitätsnahen Szenarien zeigen die Teilnehmer:innen ihr Erste-Hilfe-Wissen, versorgen „Verletzte“ und meistern gemeinsam anspruchsvolle Aufgaben.

Über den Wettbewerb

Drei Tage lang dreht sich alles um Erste Hilfe, Teamgeist und gemeinsames Lernen. Die Teilnehmer:innen treten in verschiedenen Altersklassen an – von den Minis (6–7 Jahre) bis zur Jugend 3 (15–17 Jahre). Der Bewerb umfasst eine Theorieprüfung, mehrere Praxisstationen sowie eine Nachtwanderung, bei der Teamarbeit und Geschicklichkeit gefragt sind.

Es besteht die Möglichkeit zu filmen, zu fotografieren und die jungen Samariter:innen zu interviewen.

Datum: Sonntag, den 24. Mai 2026, ab 10 Uhr

Treffpunkt: Samariterbund Wasserrettung, Raffelstettnerstraße 58, 4030 Linz,

Bitte um kurze Info bei Interesse.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

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