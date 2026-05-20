  • 20.05.2026, 09:45:32
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FPÖ – Haider: „Klimaapokalypse offiziell abgesagt – Klimawahn in der EU beenden!“

„Wahnwitzige Klimagesetze müssen endlich entsorgt werden“

Wien (OTS) - 

„Die Klimaapokalypse ist offiziell abgesagt, wir können wieder zur Vernunft zurückkehren. Dazu müssen endlich die absurden Klimagesetze der EU entsorgt werden“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Der für die Entwicklung der Klimaszenarien zuständige Ausschuss des Weltklimarates habe das Szenario „RCP8.5“ endgültig aus seinem jüngsten Bericht gestrichen. „Obwohl seriöse Wissenschaftler bereits seit vielen Jahren darauf hinweisen, dass dieses Horrorszenario völlig unrealistisch ist, bildet es weiterhin die Grundlage der EU-Klimapolitik“, kritisiert Haider.

Mit Angst und Schrecken werde Politik gemacht, um eine ideologisch verblendete Gesetzgebung zu rechtfertigen. „Das erinnert an die schlimmsten Zeiten religiösen Wahns, als man die Menschen mit Schreckensvisionen der Hölle gefügig machen wollte“, so Haider.

Nachdem der EU-Klimapolitik endgültig jede wissenschaftliche Grundlage entzogen worden sei, müsse es jetzt eine radikale Politikumkehr geben. „Der Green Deal, der auf diesen grundfalschen Prämissen aufbaut, muss schnellstens entsorgt werden. Bereits jetzt ist der Schaden enorm“, verweist Haider auf die gravierenden Auswirkungen dieser fanatisierten Politik: Massive Teuerung, schwindende Wettbewerbsfähigkeit, Verlust von hunderttausenden Arbeitsplätzen und Billionen Euro an Wertschöpfung in der EU.

„Mit geradezu religiösem Eifer zerstören verblendete Politiker die Lebensgrundlagen der Europäer“, meint Haider. Als erste Sofortmaßnahme müsse der EU-Emissionshandel abgeschafft werden. „Damit würden wir mit einem Schlag Wirtschaft und Bürger massiv entlasten und die Kehrtwende hin zu wirtschaftlicher Erholung einleiten“, fordert Haider abschließend.

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