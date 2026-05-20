VÖV: Bildung für alle braucht Strategie und gesicherte Finanzierung!

Wien (OTS) -

Bildung ist der Schlüssel zu Österreichs Zukunft – doch dieser Schlüssel droht zu rosten. Der Vorstand des Verbands Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2026 eindringlich daran erinnert, warum die gemeinnützige Erwachsenenbildung jetzt mehr denn je unverzichtbar ist: Sie stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, stabilisiert die Demokratie und leistet z.B. aber auch einen Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Während die Herausforderungen durch den gesellschaftlichen Wandel wachsen, steigt auch der Bedarf an lebensbegleitendem Lernen.

Allerdings zeigt die aktuelle Statistik Austria-Publikation „Bildung in Zahlen“, dass Bildungszugänge weiterhin stark ungleich verteilt bleiben. Ebenso haben 1,7 Millionen Menschen in Österreich Probleme bei den Grundkompetenzen. Gerade hier wirken Volkshochschulen ausgleichend und ermöglichen niederschwellige Bildungsteilnahme auch für Menschen mit geringen formalen Qualifikationen.

VÖV-Präsident Heinz Fischer bringt es auf den Punkt: „Die Volkshochschulen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Chancengerechtigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Stabilität. Bildung ist eine lebenslange Aufgabe und Grundlage einer funktionierenden Demokratie.“

Steigende Nachfrage – hohe Vertrauenswerte

Die aktuelle VHS-Statistik bestätigt die Erfüllung dieses Bildungsauftrags: VHS-Kurse und Einzelveranstaltungen stehen allen Menschen offen und verzeichnen insgesamt erneut ein Plus. Mehr als 670.000 Menschen nutzten die Angebote der Volkshochschulen im letzten Kursjahr. Rund 316.000 Bildungsberatungen ergänzen das breite Angebot.

Auch eine repräsentative OGM-Umfrage (02/26) unterstreicht die Bedeutung von Volkshochschulen: 63 % der Bevölkerung und 88 % der Teilnehmenden vertrauen der Institution VHS – ein Spitzenwert im Bildungsbereich. Der erste bundesweite VHS-Aktionstag am 30. März 2026 setzte darüber hinaus ein starkes öffentliches Signal für Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Zunehmender Druck auf die Rahmenbedingungen in mehreren Bundesländern

Gleichzeitig verschärfen sich die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen in mehreren Bundesländern deutlich: Neben direkten Kürzungen und dem Rückgang öffentlicher Förderungen nehmen auch strukturelle Einschränkungen zu, etwa durch fehlende Valorisierung, kürzere Förderlaufzeiten und restriktivere Förderlogiken. Die Planungsunsicherheit wächst durch kurzfristige Verträge, verzögerte Auszahlungen und ausständige Entscheidungen, was die nachhaltige Angebotsentwicklung erheblich erschwert. In einzelnen Einrichtungen liegt der Anteil öffentlicher Grundförderungen bereits bei unter 20 % der Gesamterträge. Besonders betroffen sind derzeit Integrationsangebote, die zusätzlich durch für gemeinnützige Qualitätsanbieter nachteilige Vergabeverfahren unter Druck geraten.

VÖV-Vorsitzender Gerwin Müller dazu: „Insgesamt zeigt sich momentan eine klare Tendenz zur finanziellen Aushöhlung, die zunehmend existenzielle Auswirkungen auf die Arbeit vieler Volkshochschulen und deren Teilnehmende hat.“

Wir brauchen eine Strategie für lebensbegleitendes Lernen

Der VÖV begrüßt die Verankerung des lebensbegleitenden Lernens im Regierungsprogramm. Mit dem Strategiepapier „Zukunft Lernen“ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs) liegt inzwischen ein konkreter Vorschlag aus der gemeinnützigen Erwachsenenbildung vor, wie Bildung systematisch gestärkt werden kann.

„Jetzt kommt es auf die Umsetzung an: Erwachsenenbildung muss langfristig abgesichert und als zentraler Bestandteil unseres Bildungssystems mit einer verbindlichen Finanzierung verankert werden“, so KEBÖ-Vorsitzender und VÖV-Generalsekretär John Evers abschließend.