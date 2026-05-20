- 20.05.2026, 09:04:02
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Reminder: Pressekonferenz der österreichischen Universitätenkonferenz
Regierungspläne zur Universitätenfinanzierung und die Folgen
Die Regierung plant eine bisher beispiellose Kürzung der Universitätenfinanzierung. Was das bedeutet, darüber informieren heute
uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz
uniko-Vizepräsident Markus Müller, Rektor der MedUni Wien
Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien
Jens Schneider, Rektor der Technischen Universität Wien
Zeitpunkt: Mittwoch, 20. Mai 2026, 10.30 Uhr
Livestream:
https://youtube.com/live/_nitF6sldX8?feature=share
Ort: Spitalgasse 23, 1090 Wien
Rektoratssaal
Rückfragen & Kontakt
Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]
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