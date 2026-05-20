Weltbienentag: Honigbienen brauchen veterinärmedizinische Expertise

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltbienentages am Mittwoch, den 20. Mai 2026 weist die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) auf die zentrale Bedeutung der Honigbiene für Landwirtschaft, Biodiversität und Ernährungssicherheit hin. Als eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Nutztiere trägt die Honigbiene wesentlich zur Bestäubung zahlreicher Kultur- und Wildpflanzen bei.

„Der Weltbienentag erinnert uns daran, wie unverzichtbar gesunde Bienenvölker für unsere Ernährung und unsere Ökosysteme sind. Bienengesundheit ist daher auch ein veterinärmedizinisches Thema“, betont ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth.

Die Anforderungen an die Bienenhaltung haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Höhere Bestandsdichten, internationale Warenströme sowie eingeschleppte Parasiten und Krankheitserreger erhöhen das Risiko für Krankheitsausbrüche erheblich. Besonders die Varroamilbe gilt weiterhin als eine der größten Bedrohungen für Bienenvölker. Vor diesem Hintergrund fordert die Österreichische Tierärztekammer eine stärkere Einbindung der Veterinärmedizin in die Betreuung von Bienenvölkern. Wie bei anderen Nutztieren müsse auch bei Bienen die Gesunderhaltung, Prävention und Behandlung veterinärmedizinisch begleitet werden.

Moderne Bienenmedizin braucht Tierärzt*innen

Aufgrund dessen bietet die Österreichische Tierärztekammer seit dem Jahr 2014 ein umfassendes Fortbildungs-Curriculum für zukünftige Fachtierärzt*innen für Bienen an und vergibt den Fachtierarzt für Bienen.

„Moderne Bienenmedizin geht weit über die reine Behandlung von Erkrankungen hinaus. Sie umfasst die systematische Erhebung und Interpretation von Krankheitsdaten, die Zusammenführung von Feld- und Labordaten sowie die aktive Mitwirkung an der Entwicklung neuer diagnostischer Verfahren – etwa des neu entwickelten Virus-Schnelltests (VirusCheck) der veterinärmedizinischen Virologie. Gleichzeitig werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent in die praktische Betreuung von Bienenvölkern übertragen. Die Biene ist dabei nicht nur ein geschätztes Symbol in der Öffentlichkeit, sondern eine Patientin mit komplexen gesundheitlichen Anforderungen“, betont wHR Dr. Robert Fink e.h., Vorsitzender der Fachtierarztprüfungskommission Bienen.

„Seuchenhafte Erkrankungen gefährden nicht nur die Bienen, sondern auch die gesamte Lebensmittelkette. Mit wissenschaftlich fundierter Expertise und gesetzlicher Grundlagen setzen wir uns gezielt für die Gesunderhaltung der Bienenvölker ein. Denn gesunde Bienen bedeuten nicht nur sichere Honigprodukte, sondern auch eine funktionierende Landwirtschaft und Biodiversität. Die Biene verdient unsere volle Aufmerksamkeit – heute und jeden Tag“, sagt Frühwirth abschließend.