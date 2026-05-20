atomstopp: Fusionsforschung verschlingt Milliarden ohne absehbaren Nutzen für die Energieversorgung

Linz (OTS) -

" Im aktuellen Fusions-Hype stellte die EU-Kommission kürzlich 330 Millionen Euro für Fusionsforschung und Nuklearprogramme bereit. Sie verkauft diese zugegeben riesige Summe als "entscheidenden Schritt in der Entwicklung der Atomtechnologie ", obwohl die EU ohnehin schon 27 Milliarden allein ins ITER-Projekt stecken muss", stellt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! fest und führt aus: " Politiker_innen verschiedener Länder, allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, führen Fusion immer wieder in die Diskussion ein, wenn es um Energiefragen geht. Damit versuchen sie den falschen Eindruck zu erwecken, Fusion könnte in den nächsten Jahrzehnten eine Rolle in der Energieversorgung spielen. "

Das zentrale internationale Prestigeprojekt der Fusionsforschung ist ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) in Frankreich. An diesem bis zu 65 Milliarden teuren Projekt sind insgesamt 34 Länder beteiligt. Die EU-Staaten tragen 45,5 Prozent der Baukosten (die Schweiz einen kleinen Anteil davon), China, Indien, Japan, Südkorea, Russland und die USA jeweils 9,1 Prozent.

Dabei handelt es sich bei ITER nicht um ein Kraftwerk, sondern um ein experimentelles Forschungsprojekt. ITER soll lediglich zeigen, dass in dieser Anlage kontrollierte Kernfusion technisch möglich ist und ein Fusionsplasma deutlich mehr Fusionsleistung erzeugen kann, als zu seiner direkten Aufheizung nötig ist. Es ist völlig ungewiss, ob das gelingt. Aber selbst wenn die gewaltigen technischen Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen sein sollten, wäre damit weder bewiesen, dass sich mit Fusion zuverlässig Strom erzeugen lässt, noch dass dies jemals wirtschaftlich möglich wäre. Dafür müsste erst ein weiteres Forschungsbauwerk („DEMO“) errichtet und finanziert werden.

Besonders auffällig sind die enormen Kostensteigerungen und Verzögerungen des ITER-Projekts. Als es 2006 beschlossen wurde, rechnete die EU mit Baukosten von rund 4,6 Milliarden Euro und ähnlich hohen Betriebskosten. Das wären zu heutigen Preisen etwa 14 Milliarden Euro. Diese Kosten sind zwischenzeitlich explodiert. Nach einer Analyse des US-Kongresses von 2023 werden sie bis zu 65 Milliarden Euro betragen.

Auch der Zeitplan geriet bei ITER massiv aus dem Ruder. Der Baubeginn erfolgte 2009. Ursprünglich sollte der auf 20 Jahre ausgelegte Forschungsbetrieb bereits 2016 starten. Inzwischen wird mit dessen Beginn Mitte bis Ende der 2030er-Jahre gerechnet. Sollte dieser Zeitplan nun halten, könnte man also in einigen Jahrzehnten mit dem DEMO-Bau beginnen. Auch DEMO wäre wieder ein Forschungsprojekt, kein kommerzielles Kraftwerk.

Schon lange vor ITER wurde viel an Kernfusion geforscht und auch parallel dazu existieren zahlreiche weitere Projekte weltweit. So wird etwa in Deutschland mit der ebenfalls Milliarden verschlingenden Versuchsanlage Wendelstein 7-X seit langem an einem anderen Fusionskonzept gearbeitet.

Wie weit Fusionskraftwerke von einer technischen Realisierbarkeit entfernt sind, zeigt die Aussage von ITER-Chef Pietro Barabaschi, der feststellte: "Die kontrollierte Kernfusion wird sicher nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, um die Welt vor dem Klimawandel zu retten."