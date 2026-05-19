WiG – Pilotprojekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ im Stuwerviertel zeigt erfolgreich: Gesundheit verbindet Betriebe in ihrer Nachbarschaft

Wien (OTS) -

Mit dem Pilotprojekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG zeigt sich im Wiener Stuwerviertel, wie Gesundheit im Grätzel entstehen kann - nicht als Einzelmaßnahme, sondern im Zusammenspiel von Betrieben, Nachbarschaft und lokalen Netzwerken. „Ein gesundes Grätzel entsteht dort, wo Menschen, Betriebe und Initiativen gemeinsam Verantwortung für ihre eigene Gesundheit, die ihrer Mitarbeiter*innen sowie für die Nachbarschaft übernehmen. Nach der erfolgreichen Startphase geht unser Projekt `Gesunde Grätzel-Betriebe´ nun in die nächste Entwicklungsstufe und wir laden Betriebe zu Vernetzungstreffen und immer montags zu `Bewegung nach Maß´ ein“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Vernetzung als Schlüssel für ein gutes Miteinander - nächstes Vernetzungstreffen am 21. Mai

In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Gespräche mit Betrieben im Stuwerviertel geführt und erste Vernetzungsformate umgesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass das Interesse groß ist und Betriebe und Nachbarschaft voneinander profitieren können. Das WiG-Projekt schafft Räume für Austausch, stärkt bestehende Netzwerke und verbindet unterschiedliche Akteur*innen – von lokalen Unternehmen über Gesundheitsanbieter*innen bis hin zu Initiativen im Grätzel. Das nächste Online-Vernetzungstreffen „Gesunde Grätzel-Betriebe“ für alle interessierten Unternehmer*innen und Mitarbeiter*innen im Stuwerviertel findet am Donnerstag, 21. Mai 2026, von 09:00 bis 10:00 Uhr Online statt. Dabei sollen gemeinsam weitere Angebote abgestimmt und die für September 2026 geplante Aktionswoche vorbereitet werden. Bei Interesse ist eine Teilnahme ohne Anmeldung einfach über folgenden Teilnahmelink möglich: https://teams.microsoft.com/meet/372438096645307?p=UOa9eIvfhcynSRnFxd

Gesundheitsförderung direkt im Grätzel mit „Bewegung nach Maß“

Parallel dazu startet mit „Bewegung nach Maß“ ein neues kostenloses Gesundheitsangebot für Unternehmer*innen und Mitarbeiter*innen im Stuwerviertel. Eine Trainer*in kommt direkt ins GB*Stadtteilbüro am Max-Winter-Platz 23 und gestaltet ein individuell abgestimmtes Bewegungsprogramm für den Arbeitsalltag. Gedacht ist das Angebot für alle Mitarbeiter*innen und Unternehmer*innen im Stuwerviertel. Es findet immer montags, jeweils von 11:15 bis 12:00 Uhr, zu folgenden Terminen statt:

01.06.2026

08.06.2026

15.06.2026

22.06.2026

29.06.2026

Ein Einstieg ist jederzeit ohne Anmeldung möglich. Mehr Infos finden Sie auf wig.or.at/gesunde-graetzel-betriebe

Über das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“

Mit dem Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ unterstützt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG kleine Unternehmen dabei, ihre Stärken sichtbar zu machen und Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Gesunde Betriebe wirken über ihre eigenen Räume hinaus, indem sie das Umfeld prägen, Begegnung schaffen und dazu beitragen, dass ein Grätzel als lebenswert erlebt wird. Gesundheit wird hierbei so definiert, dass sie im Alltag eines Stadtteils gemeinsam durch Angebote, Beziehungen und Kooperationen entsteht. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das in anderen Wiener Grätzeln weitergeführt werden kann. Die Erfahrungen aus dem Stuwerviertel sollen zeigen, wie Gesundheitsförderung im Alltag von Betrieben und im Grätzel konkret umgesetzt werden kann. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt wird daraus finanziert.