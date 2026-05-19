Ofenauer ad Wehrdienst: Setzen wir gemeinsam endlich um, was seit Monaten auf dem Tisch liegt

Wien (OTS) -

“Setzen wir mit Blick auf die Zukunft des Wehrdienstes als unerlässlichen Baustein der Verteidigungsfähigkeit Österreichs gemeinsam endlich das um, was seit Monaten beschlussfertig auf dem Tisch liegt”, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer. Der Mandatar der Volkspartei appelliert diesbezüglich, die entsprechenden Empfehlungen der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzten Expertenkommission ernst zu nehmen.

“Wir als ÖVP sind dabei für das Modell, das die meiste Sicherheit für unser Land bringt. Und das ist das auch von den Experten bevorzugte Modell ‘Österreich PLUS’, mit acht Monaten Grundwehrdienst plus zwei Monaten an Milizübungen sowie zwölf Monaten Zivildienst”, unterstreicht der Wehrsprecher der Volkspartei, der abschließend sagt: “Weder von Seiten der SPÖ noch von NEOS hat es bislang einen besseren Vorschlag gegeben. Packen wir es gemeinsam an, sorgen wir für die Stärkung der Landesverteidigung und denken Sicherheit umfassend. Denn das ist nicht nur unsere Verantwortung, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht.” (Schluss)