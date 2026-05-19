  • 19.05.2026, 15:03:02
  • /
  • OTS0138

AVISO Pressekonferenz der österreichischen Universitätenkonferenz

Regierungspläne zur Universitätenfinanzierung und die Folgen

Wien (OTS) - 

Die Regierung plant eine bisher beispiellose Kürzung der Universitätenfinanzierung. Was das beutet, darüber informieren morgen, Mittwoch,

uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz

uniko-Vizepräsident Markus Müller, Rektor der Meduni Wien

Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien

Jens Schneider, Rektor der Technischen Universität Wien

Zeitpunkt: Mittwoch, 20. Mai 2026, 10.30 Uhr

Ort: MedUni Wien, Spitalgasse 23, 1090 Wien

Rektoratssitzungssaal

Rückfragen & Kontakt

Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RKO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Universitätenkonferenz (uniko)

Rückfragen & Kontakt

Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright