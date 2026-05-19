- 19.05.2026, 15:03:02
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AVISO Pressekonferenz der österreichischen Universitätenkonferenz
Regierungspläne zur Universitätenfinanzierung und die Folgen
Die Regierung plant eine bisher beispiellose Kürzung der Universitätenfinanzierung. Was das beutet, darüber informieren morgen, Mittwoch,
uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz
uniko-Vizepräsident Markus Müller, Rektor der Meduni Wien
Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien
Jens Schneider, Rektor der Technischen Universität Wien
Zeitpunkt: Mittwoch, 20. Mai 2026, 10.30 Uhr
Ort: MedUni Wien, Spitalgasse 23, 1090 Wien
Rektoratssitzungssaal
Rückfragen & Kontakt
Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]
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