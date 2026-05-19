AVISO Pressekonferenz der österreichischen Universitätenkonferenz

Wien (OTS) -

Die Regierung plant eine bisher beispiellose Kürzung der Universitätenfinanzierung. Was das beutet, darüber informieren morgen, Mittwoch,

uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz

uniko-Vizepräsident Markus Müller, Rektor der Meduni Wien

Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien

Jens Schneider, Rektor der Technischen Universität Wien

Zeitpunkt: Mittwoch, 20. Mai 2026, 10.30 Uhr

Ort: MedUni Wien, Spitalgasse 23, 1090 Wien

Rektoratssitzungssaal