Energie, Diesel, Bürokratie: Burgenlands Betriebe fordern vehement Maßnahmen

Eisenstadt (OTS) -

Die Wirtschaftskammer Burgenland setzt im Rahmen ihrer Kampagne #unverzichtbar neue Schwerpunkte. Im Mittelpunkt: sechs Themen, die die 22.000 burgenländischen Betriebe gerade beschäftigen – von steigenden Energiepreisen über teure Vorprodukte bis hin zu wachsender Bürokratie. „Wir machen sichtbar, was unsere Betriebe jetzt brauchen, um weiter unverzichtbar zu bleiben", erklärt Präsident Andreas Wirth bei einer Pressekonferenz.

Die Belastungen für burgenländische Unternehmen sind enorm: Die Strom-Netzentgelte sind 2025 gestiegen, die Strompreisbremse ist ausgelaufen. Die Betriebe melden steigende Material-Einkaufspreise, die Beschäftigtenzahlen in den Baubranchen sind rückläufig. Und in den Ortskernen kämpfen lokale Händler gegen internationale Plattformen, die weder dieselben Steuern zahlen noch Sozial- und Produktsicherheitsstandards einhalten.

„Wir sind die Stimme von rund 22.000 burgenländischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Was unsere Mitglieder jetzt erleben, ist keine normale konjunkturelle Schwankung – es sind strukturelle Belastungen, die Antworten brauchen. Wir benennen sie klar und zeigen, was sich ändern muss."

– MSt. Andreas Wirth, Präsident der WK Burgenland



Die sechs Themen im Überblick

Die Wirtschaftskammer Burgenland gruppiert ihre sechs Themen in drei Schwerpunkte: Kosten in den Griff bekommen, Investitionen anschieben, regionale Stärke sichern.

Schwerpunkt Kosten: Planbare Energiepreise und bezahlbare Mobilität sind unverzichtbar für Investitionen und Arbeitsplätze.

Schwerpunkt Investitionen: Wer produziert, repariert oder baut, darf an Materialkosten nicht scheitern. Höhere Arbeitslosenzahlen sind ein Konjunktur-Alarmzeichen.

Schwerpunkt regionale Stärke: Nahversorgung und lebendige Ortskerne brauchen Betriebe vor Ort – und gleiche Spielregeln für alle, die hier verkaufen. Und sie fordern weniger Bürokratie: 2,5 Arbeitstage pro Woche verbringen die Mitarbeiter eines Kleinbetriebs in Summe mit dem Ausfüllen von Formularen statt mit der Produktion.

„Unsere Unternehmen sind unverzichtbar – und genau deshalb brauchen sie jetzt Antworten. Wir reden von der wirtschaftlichen Sicherung des Standortes. Wenn unsere Betriebe national und international weiter wettbewerbsfähig sein sollen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen."

– Dr. Harald Schermann, Direktor der WK Burgenland

Die Kampagne in den nächsten Wochen

Die Welle läuft bis Anfang Juni. In allen Regionalstellen der Wirtschaftskammer Burgenland werden die sechs Themen plakativ sichtbar gemacht, in den nächsten Wochen begleitet von Schwerpunkt-Aussendungen, Social-Media-Posts und Funktionärs-Statements aus den Bezirken. Am 20. Mai bringt das Wirtschaftsparlament die Themen in den Kreis der Funktionäre – sie tragen die Botschaft anschließend in die Betriebe.

Ein zusätzliches Angebot: Unternehmen können die Kampagne aktiv mittragen. Auf der Landingpage „wko.at/bgld/unverzichtbar“ stehen die Sujets als Social-Media-Kit zum Download bereit – wer die Botschaft auch im eigenen Unternehmen sichtbar machen möchte, kann das gedruckte Plakat über die Wirtschaftskammer-Regionalstellen bestellen.