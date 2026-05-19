Armut in Niederösterreich: Wer schaut hin?

St. Pölten (OTS) -

Rund 11.600 Menschen sind in Niederösterreich auf Sozialhilfe angewiesen. Die möglichen Einsparungen im Sozialbereich im anstehenden Doppelbudget sowie die aktuell diskutierten Reformpläne der Sozialhilfe könnten für diese Personengruppe zu massiven Einschnitten führen. Anlässlich des Starts der 76. Haussammlung zeigt die Caritas auf, was das im Alltag konkret für armutsbetroffene Menschen bedeuten würde.

Wie dramatisch ist Armut in Niederösterreich wirklich?

Wie sehen Folgen von Einsparungen konkret aus?

Was bewirken 3.000 Freiwillige an den Haustüren Niederösterreichs?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unserer Pressekonferenz zum Start der 76. Caritas Haussammlung in Niederösterreich – der wichtigsten Spendeninitiative für Menschen in Not in unserer Region.

Im Rahmen dieser Pressekonferenz präsentieren wir aktuelle Zahlen aus einer Befragung von 116 Caritas-Sozialarbeiter*innen zu den Lebensrealitäten von Menschen in der Sozialhilfe. Schon vorab: Aus Sicht der Befragten würden Kürzungen im Sozialbereich die Lebenslagen vieler Menschen in Niederösterreich spürbar verschlechtern, Notlagen würden sich verschärfen.

Ihre Gesprächspartner*innen bei dieser Pressekonferenz:

Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten

Tamara Majnek, Armutsexpertin und Fachbereichsleiterin Caritas Inlandshilfe

Christoph Riedl, Generalsekretär der Caritas der Diözese St. Pölten

Christa Herzberger, Leitung PfarrCaritas mit

Haussammlerinnen Anna Hauer und Drazenka Meissl aus der Pfarre Langenlois

Hilfe aus der Region für die Region: Dafür steht die Haussammlung der Caritas. Sie ist die größte, und wichtigste Spendenaktion für Menschen in Not in Niederösterreich. Die Haussammlung wird von rund 3.000 Freiwilligen aus den Pfarren getragen. Sie bitten an den Haustüren um Spenden, führen Gespräche, schaffen Begegnung und spannen so ein Netz der Solidarität in der Region. 2025 haben Sammler*innen gemeinsam ein Ergebnis von 700.600 Euro erzielt. Jeder Euro der Haussammlung kommt Menschen in Not in Niederösterreich zugute – in der Sozialberatung, bei Soforthilfen nach Naturkatastrophen oder im Mutter-Kind-Haus.

Presseeinladung, Mittwoch, 27.5.2026, 10:00 Uhr

WirkRaum der Caritas St. Pölten (neue Location!), Linzer Straße 16, 3100 St. Pölten