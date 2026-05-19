Pressefotopreis Objektiv 2026: Einreichfrist läuft bis 31. Mai!

Wien (OTS) -

Gesucht: die besten Pressefotos des Jahres! Objektiv 2026, der österreichische Preis für Pressefotografie, holt Österreichs stärksten Fotojournalismus vor den Vorhang. Seit mittlerweile 20 Jahren steht der Objektiv Pressefotopreis für herausragenden österreichischen Fotojournalismus. Der 2006 ins Leben gerufene Wettbewerb rückt jene Bilder in den Fokus, die Geschichten erzählen, gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar machen und journalistische Relevanz mit einer starken visuellen Handschrift verbinden – und daher über den Augenblick hinaus wirken. Österreichs Pressefotograf:innen sind eingeladen, noch bis 31. Mai 2026 ihre ausdrucksstärksten, berührendsten, überraschendsten, humorvollsten und visuell markantesten Arbeiten einzureichen.



Vergeben wird der Preis von der Bundesinnung der Berufsfotografie (Wirtschaftskammer Österreich). Das Ziel ist, die Qualität im österreichischen Fotojournalismus nachhaltig zu fördern, die steigende Bedeutung visueller Berichterstattung – ob in Printmedien oder digitalen Formaten – sichtbar zu machen und für die Arbeit professioneller Pressefotograf:innen eine Bühne zu bieten.

Gleichzeitig soll das öffentliche Bewusstsein für Qualitätsjournalismus in Zeiten von Falschinformationen und zunehmender Quellenunsicherheit gestärkt werden. „Gerade in einer immer schnelleren und flüchtigeren Medienwelt setzt der Objektiv Pressefotopreis bewusst ein Zeichen für Authentizität, journalistische Verantwortung und visuelle Qualität“, so Ing.in Eva Kelety, Bundesinnungsmeisterin der Berufsfotografie.

Vier Kategorien: Sport, Tagesgeschehen, journalistische Portraits, Kultur

Teilnahmeberechtigt sind professionelle Presse- und Berufsfotograf:innen, die in einem redaktionellen Umfeld arbeiten, selbstständig tätig sind oder in einem gewerblichen Fotografiebetrieb beziehungsweise bei einer Zeitschrift oder Bildagentur angestellt sind.

Zugelassen sind Arbeiten, die zwischen 1. Jänner 2025 und 31. Dezember 2025 in einem periodisch erscheinenden Medium veröffentlicht wurden. Der Wettbewerb umfasst vier Kategorien: Sport, Tagesgeschehen (Politik, Chronik), journalistische Portraits, Kultur. Voraussetzung ist eine klare journalistische Einordnung der Arbeiten, PR- und Werbefotos sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Einreichung erfolgt digital und kostenlos.

Mehrfachteilnahmen in unterschiedlichen Kategorien sind möglich. Die Gewinner:innen kürt eine unabhängige, hochkarätig besetzte Fachjury aus erfahrenen Redakteur:innen, Fotograf:innen sowie Medienexpert:innen, die die Einreichungen nach journalistischer Relevanz, visueller Qualität und erzählerischer Kraft bewerten.

Details zu den Teilnahmebedingungen und der Jury sind hier zu finden: https://berufsfotografie-oesterreich.at/objektiv/

Die wichtigsten Termine auf einen Blick:

Einreichschluss: 31. Mai 2026

Veröffentlichung der Shortlist: zwischen 15. Juni und 22. Juni 2026

Information an die Preisträger:innen: zwischen 4. Juli und 26. Juli 2026

Preisverleihung in Wien: 14. September 2026

Der Objektiv 2026 wird von Syndikat Foto Film, RSV – Rechtsschutzverband Berufsfotografie Österreich und Bildrecht GmbH unterstützt. (PWK227/HSP)