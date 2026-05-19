FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Gernot Darmann und Christoph Steiner

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann und FPÖ-Fraktionsvorsitzendem im kleinen Untersuchungsausschuss NAbg. Christoph Steiner kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260519pdmmKFsF/6FVnUcqy

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.