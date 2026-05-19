Finaler Countdown fürs hitschies Masters in Pörtschach: 5.000 Fans bei der Rückkehr der Beachvolley-Party an den Wörthersee erwartet

Pörtschach (OTS) -

Noch laufen die Aufbauarbeiten für das große hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag auf Hochtouren. Gilt es doch, 275 Tonnen Sand fachgerecht zu verteilen und die gesamte Werzers Arena in ein modernes Beachvolleyball-Stadion zu verwandeln. Neben 200 Tonnen Equipment und Baumaterialien werden fünf Kilometer Kabel verlegt und 14 TV-Kameras positioniert. Alles, um den mehr als 5.000 erwarteten Beachvolleyball-Fans und den Live-Zusehern auf JOYN (kostenlos in Deutschland, Österreich und Schweiz) die perfekte Kulisse bieten zu können. Für die passende Verpflegung ist ebenfalls gesorgt: Hauptsponsor hitschies stellt 40.000 Packungen Drachenzungen, 10.000 Dosen Brizzl Brause und 20.000 Portionen hitschies-Eis für die süße Abkühlung bereit.

Philip Hitschler-Becker, CEO hitschies International : „ Wir sind bis heute jedes Jahr im Sommer am Wörthersee und haben schon als Kinder hier am Wörthersee unsere Urlaube verbracht und wunderschöne Erinnerungen gesammelt. Dementsprechend freue ich mich ganz besonders darauf, an diesem Pfingstwochenende mit dem Comeback der großen Beachvolleyball-Party den Menschen hier ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern! “

Gleichzeitig werden hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen für spektakuläre Überraschungen getroffen. So sollen etwa die Matchbälle für die Semifinal- und Finalspiele am Sonntag und Montag von zwei Fallschirmspringern des Heeressportsvereins (HSV) per Punktlandung direkt auf dem Center Court eingeflogen werden.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der eigens herangekarrte Spezialsand wird nach dem Pfingstwochenende übrigens sinnvoll weitergenutzt: Eine Hälfte bleibt in Pörtschach und bildet die Basis für einen neuen Beachvolleyballplatz beim Werzers. Die andere Hälfte wird zur Sanierung verschiedener Kärntner Sportplätze verwendet. „Damit wollen wir den Nachwuchssport nachhaltig unterstützen“, so Veranstalter Marcus Mitzner. Zudem wird die gesamte Veranstaltung zu 100 % mit Grünstrom des Kärntner Energieversorgers Kelag betrieben.

Kick-off am Donnerstag, gesellschaftlicher Höhepunkt am Sonntag

Bereits am Donnerstag fällt der sportliche und mediale Startschuss für die win2day Beach Volleyball Tour Pro. Veranstalter Marcus Mitzner lädt um 15:30 Uhr zum offiziellen Fototermin in die Werzers Arena in Pörtschach. Die besten Spielerinnen und Spieler des Landes stehen dann für Fotos und Interviews bereit – darunter die Klinger-Sisters Dorina und Ronja, das Duo Lia Berger und Lilli Hohenauer sowie Alexander Huber und Robin Seidl. Auch ein erster Blick in die fertiggestellte Arena ist dann bereits möglich.

Der gesellschaftliche Höhepunkt folgt am Sonntag, wenn die drei Hitschler-Geschwister Philip, Julia und Nicki zur großen hitschies Night ins Bootshaus laden. Auf der exklusiven Gästeliste stehen neben Wörthersee-Legende Otto Retzer unter anderem auch Armin Assinger, Alexandra Meissnitzer, Andreas Gabalier, Thomas Morgenstern, Nicole Schmidhofer und viele mehr.