Gewerkschaft vida: Boomende Bahnbranche und Wettbewerb erfordern mehr Fairness und Sicherheit

Wien (OTS) -

Bezugnehmend auf Medienberichte zum Markteintritt von neuen Unternehmen im Schienenpersonenverkehr in Österreich, stellt Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, heute, Dienstag, fest: „Die Eisenbahn ist eben eine boomende Branche mit mittlerweile 93 Unternehmen, Fahrgastrekorden und zunehmender Beschäftigung. Angesichts dieses positiven Trends in der Eisenbahnbranche mit zusätzlichen Angeboten für die Fahrgäste muss auch umso mehr darauf geachtet werden, dass bei einem fairen Wettbewerb nicht auf die Arbeitsbedingungen und die gute Entlohnung der hart arbeitenden Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern vergessen wird.“

So bedürfe es für mehr Eisenbahnsicherheit Ausbildungen auf hohem Niveau und guter Arbeitsbedingungen. „Ein sicherer Eisenbahnsektor ist nur möglich, wenn dieser auch sozial nachhaltig gestaltet ist – und zwar europaweit“, betont der vida-Gewerkschafter die Notwendigkeit von europaweit einheitlichen und hohen Standards für Ausbildung und Sicherheit. Konkret fordert die Gewerkschaft vida dringend die Einführung einer fälschungssicheren, digitalen Arbeitszeiterfassung für das Personal auf Zügen sowie die Beibehaltung des Mindestsprachniveaus für Triebfahrzeugführer:innen auf EU-Ebene. „Die bestehende Sprachanforderung ist eine Frage der Sicherheit und ist in Notfällen eine lebensrettende Voraussetzung“, bekräftigt Tauchner.

„Wenn die Eisenbahnen für Beschäftigte attraktiv bleiben sollen, muss sich Mehrleistung auch lohnen“, fordert Tauchner. Ohne gleiche Regelungen sowie sichere Arbeitsbedingungen, kann ein fairer Wettbewerb nicht stattfinden. Wettbewerb einzig und allein auf Kosten der Beschäftigten auszutragen, wäre kontraproduktiv. Damit drohe nur der Verlust dringend benötigter Fachkräfte, was ein Risiko für die gesamte expandierende Branche darstelle, so Tauchner.

Der neue Rekord bei den Fahrgastzahlen zeigt das Potenzial der Bahnen – aber auch ihre Abhängigkeit von den Beschäftigten. „Ohne bessere Arbeitsbedingungen, gute Entlohnung, Sicherheit und langfristige Strategien droht der Erfolg auf Verschleiß zu fahren. Die Bahnen können nur so stark sein wie die Menschen, die sie täglich am Laufen halten“, so Tauchner abschließend.