youngCaritas LaufWunder: Gemeinsam Hilfsprojekte unterstützen und die Freude am sozialen Miteinander teilen!

Wien (OTS) -

Bereits zum 20. Mal startet mit dem youngCaritas LaufWunder der größte Kinder- und Jugend-Benefizlauf Österreichs in die nächste Runde. Das Engagement ist beachtlich: Im vergangenen Jahr konnten 22.494 Läufer*innen eine Spendensumme von insgesamt 482.140,83 Ꞓ erlaufen. Tausende junge Läufer*innen und hunderte engagierte Schulen laufen auch heuer wieder für Menschen in Not.

„Beim youngCaritas LaufWunder wird aus jeder gelaufenen Runde konkrete Hilfe für Menschen in Not. Jahr für Jahr beeindruckt mich, mit wie viel Begeisterung und Engagement Kinder und Jugendliche dabei Solidarität leben. Gerade in Zeiten von Teuerung, Krisen und wachsender Unsicherheit zeigt das LaufWunder, wie stark Zusammenhalt sein kann. Gleichzeitig erleben die jungen Menschen, dass soziales Engagement nicht nur wichtig ist, sondern auch Freude macht und verbindet. Dafür danke ich schon jetzt allen Teilnehmer*innen und Unterstützer*innen herzlich“, so Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich.

So funktioniert das LaufWunder

Kinder und Jugendliche bzw. Schulen wählen ein Hilfsprojekt, für das sie sich engagieren möchten und suchen Sponsor*innen. Das sind zum Beispiel Eltern, Großeltern oder Bekannte, die für jede gelaufene Runde einen festgelegten Geldbetrag spenden. Läuft eine Jugendliche beispielsweise fünf Runden und ihre Oma spendet fünf Euro pro Runde, „erlaufen“ sie gemeinsam 25 Euro für das ausgewählte Projekt. Sie ermöglichen damit wichtige Hilfe für armutsbetroffene Menschen im In- und Ausland.

Anmeldungen zum LaufWunder jederzeit möglich

Schulen können bis Oktober am youngCaritas LaufWunder teilnehmen. Für Fragen zur Organisation stehen die Ansprechpartner*innen der youngCaritas gerne zur Verfügung. Alle Infos gibt es auch unter https://youngcaritas.at/aktionen/laufwunder/.

Die youngCaritas in Österreich

Die youngCaritas ist die Jugendplattform der Caritas in Österreich und bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise sozial zu engagieren. Mit Veranstaltungen, Workshops und zahlreichen Möglichkeiten für freiwilliges Engagement macht die youngCaritas soziale Themen für junge Menschen erlebbar, vermittelt Wissen und ermutigt, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen.

DANKE an Erste Bank und Sparkassen, unserem langjährigen Sponsor!

Seit 20 Jahren sind Erste Bank und Sparkassen Partner der youngCaritas und unterstützen die Förderung junger Menschen.

Gut gestärkt mit fairen Snacks

In Tirol und Oberösterreich erhalten die Läufer*innen Snacks aus fairem Handel und setzen damit nicht nur ein Zeichen für Solidarität, sondern auch für fairen Konsum. Danke für die Unterstützung! Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit FAIRTRADE Österreich.