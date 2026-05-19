ÄNDERUNGSAVISO: Offizieller Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Magyar bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 21. Mai 2026, empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Ministerpräsidenten von Ungarn Péter Magyar zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch ist eine Pressekonferenz der beiden Regierungschefs geplant.



Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Medienteilnahme und die erweiterten Ausgabezeiten der Akkreditierung am Donnerstag, den 21. Mai.



Termine für Medien:



9.30 Uhr

Eintreffen von Ministerpräsident Magyar; Begrüßung durch Bundeskanzler Stocker und Empfang mit militärischen Ehren



FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus (Sicherheitscheck und Einlass von 9.00 bis 9.25 Uhr)



ca. 11.15 Uhr

PRESSEKONFERENZ der beiden Regierungschefs

Sprachen: Deutsch, Ungarisch mit Simultandolmetschung



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.30 Uhr)



Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für die jeweiligen Sicherheitschecks ein und beachten Sie

die Hinweise der Sicherheitsbehörden am Ballhausplatz.



ACHTUNG: Ein Befahren des Ballhausplatzes wird voraussichtlich ab 8.00 Uhr nur eingeschränkt möglich sein.



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME



Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.



Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.



Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.



Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.



Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:

Mittwoch, 20. Mai 2026: 9.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag, 21. Mai 2026: 8.00 – 11.15 Uhr



Kontakt Akkreditierung:

[email protected]



Matthias Boaglio

Telefon: +43 1 53 115 - 202426

E-Mail: [email protected]



Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!



Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor.