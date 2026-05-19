Nachbarschaftstag 2026: Wenn Solidarität nach Gugelhupf schmeckt

Wien (OTS) -

„Auf gute Nachbarschaft“ heißt es am 29. Mai in ganz Wien. Zusammen mit weiteren Organisationen und Akteur*innen organisiert das Wiener Hilfswerk ein diverses und kostenfreies Programm für Groß und Klein. Ein besonderes Highlight ist der erste Wiener Gugelhupf-Wettbewerb in Mariahilf mit „bäckerischem“ Fokus auf guter Nachbarschaft. Medienvertreter*innen sind zu sämtlichen Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Wien, 19.5.2026 – Grätzl-Spaziergänge, offene Musikstunden, Hoffeste, Malworkshops, Tausch- und Begegnungscafés, kulinarische Aktionen und vieles mehr: Der Nachbarschaftstag 2026 wird bunt, divers und macht Lust auf nachbarschaftliches Miteinander unabhängig der Herkunft, des Alters oder Geschlechts. Neu ist dieses Jahr der 1. Mariahilfer „Nachbarschafts-Gugelhupf“-Wettbewerb, offen für alle Backbegeisterten. Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, ihre Gugelhupfe so kreativ zu gestalten, dass ihre individuelle Interpretation von guter Nachbarschaft sichtbar wird. Eine hochkarätige Jury bestehend aus Steirereck, Café Imperial und Café Landtmann bewertet die Gugelhupfe. Der Wettbewerb inklusive Preisverleihung findet bereits am 28. Mai statt – alle Gäste sind anschließend sowie am Nachbarschaftstag am 29. Mai zum großen Gugelhupf-Essen eingeladen.

Lange Historie gelebter Solidarität

Seinen Ursprung hat der Nachbarschaftstag 1999 in Paris mit dem Ziel, der zunehmenden Anonymität in Großstädten entgegenzuwirken und das nachbarschaftliche Miteinander in den Fokus zu rücken. Seit 2008 auch in Wien angesiedelt, wuchs der Nachbarschaftstag von anfänglich fünf teilnehmenden Initiativen zu mittlerweile 200 Aktionen und 50 teilnehmenden Initiativen. Weltweit wird der Nachbarschaftstag in über 50 Ländern von mehr als 30 Millionen Menschen gefeiert.

„Der Nachbarschaftstag macht sichtbar, wie viel Zusammenhalt, Vielfalt und Solidarität in unserer wunderbaren Stadt stecken. Wenn Menschen einander begegnen, gemeinsam aktiv sind und ins Gespräch kommen, wachsen Verständnis und gegenseitiger Respekt – die besten Zutaten für ein gutes Miteinander. So wird soziale Inklusion ganz selbstverständlich erlebbar. Genau das bringt auch unser Gugelhupf-Wettbewerb auf genussvolle Weise zum Ausdruck“, freut sich Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Bürgermeister Michael Ludwig übernimmt erneut den Ehrenschutz des Nachbarschaftstags.

Medienvertreter*innen sind herzlich zu allen Veranstaltungen am Nachbarschaftstag sowie zur Preisverleihung des 1. Mariahilfer „Nachbarschafts-Gugelhupf“-Wettbewerbs eingeladen.

1. Mariahilfer „Nachbarschafts-Gugelhupf“-Wettbewerb: Jury und Preisverleihung

Wann: Donnerstag, 28. Mai 2026, 18.00–20.30 Uhr

Wo: Amerlingstraße 11, Festsaal Bezirksvorstehung Mariahilf, 1060 Wien

Weitere Infos: Eine hochkarätige Jury bewertet Ihren Gugelhupf: Steirereck, Café Imperial und Café Landtmann. Musik mit Amar Priganica, Konzertgitarrist. Alle Gäste sind nach der Preisverleihung zum großen Gugelhupf-Essen eingeladen.

Wiener Nachbarschaftstag 2026

Wann: Freitag, 29. Mai

Wo: Ganz Wien

Weitere Infos: +43 1 512 36 61 – 3650 oder [email protected]

Alle Veranstaltungen am und um den Nachbarschaftstag finden Sie hier.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und rund 1.100 freiwilligen Mitarbeiter*innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale und neutrale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosenhilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senior*innen, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Sozialmärkte (SOMA). Mit ihrem Sozialökonomischen Betrieb, bestehend aus Haus- und Heimservice und SOMA 7, leistet die Organisation auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at