Mathias Erber ist neuer Geschäftsführer der protecta.

Wien (OTS) -

Mathias Erber bringt langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung aus der österreichischen Versicherungswirtschaft in seine neue Funktion ein. Seine berufliche Laufbahn startete er im Außendienst der Allianz Versicherung AG in Wien. Anschließend wechselte er zur ERGO Versicherung AG, wo er zunächst im Bankenvertrieb tätig war und später mehrere Führungsfunktionen übernahm. Zuletzt verantwortete er als Bereichsleiter die strategische und operative Weiterentwicklung des Außendienstes und seiner Vertriebspartner:innen.

Vertriebsprofi mit Fokus auf Vertriebspartner:innen

Mit Mathias Erber übernimmt ein erfahrener Vertriebsprofi die Geschäftsführung der protecta. Er kennt die Anforderungen des österreichischen Versicherungsmarkts ebenso wie die Bedürfnisse unabhängiger Vertriebspartner:innen. »Mit strategischer Stärke, Führungserfahrung und klarem Fokus auf partnerschaftliche Weiterentwicklung wird Mathias Erber wichtige Impulse für die Zukunft der protecta setzen«, ist Werner Panhauser, Vertriebsvorstand von Helvetia Österreich, überzeugt. Davor hat Günter Weissnar die protecta bis zu seinem Ruhestand mit großem Einsatz und hoher fachlicher Kompetenz geprägt. Seine Leistungen bilden ein starkes Fundament für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

protecta als Partnerin unabhängiger Vermittler:innen

Die protecta.at Finanz- und Versicherungsservice GmbH ist Teil der Helvetia Gruppe und unterstützt unabhängige Vermittler:innen in Österreich mit Versicherungs- und Finanzlösungen sowie Services für Beratung und Abwicklung. Ein besonderer Fokus liegt auf spezialisierten, teils am Markt einzigartigen Deckungskonzepten – etwa der Privathaftpflicht-Exzedentendeckung als Ergänzung zur bestehenden Privat- und Sporthaftpflichtversicherung aus der Haushaltversicherung. Diese Zusatzdeckung bietet unter anderem einen erweiterten Versicherungsschutz für Mietsachschäden an selbst genutzten Wohnräumen.

»Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, die erfolgreiche Entwicklung der protecta gemeinsam mit unserem Team weiterzuführen. Unser Anspruch ist es, sowohl Vertriebspartner:innen als auch Kundinnen und Kunden weiterhin mit hoher Servicequalität zu begleiten – mit klaren Ansprechpersonen, schnellen Reaktionszeiten und einem konsequent lösungsorientierten Zugang. So wollen wir partnerschaftlich und mit klarem Blick auf die Bedürfnisse des Marktes weiter wachsen«, sagt Mathias Erber.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.at.