- 18.05.2026, 17:16:02
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FEEI: Gespräche bleiben herausfordernd – Arbeitgeber setzen auf verantwortungsvolle Lösungen
KV-Verhandlungen gehen am 28. Mai weiter
Auch in der vierten KV-Verhandlungsrunde der EEI konnte keine gemeinsame Sicht der realen wirtschaftlichen Lage gefunden werden. Die Gewerkschaft sieht eine sehr positive Entwicklung, aus Arbeitgebersicht handelt es sich allerdings bis zu einem gewissen Grad um Wunschvorstellungen. Um diese unterschiedlichen Sichtweisen zu überbrücken, hat der FEEI ein zweistufiges Modell mit sofortiger Erhöhung und möglicher Nachbesserung im Herbst vorgeschlagen, sofern die Konjunkturprognose im Herbst dies zulässt. Die Gewerkschaft konnte aus – wie sie sagt – Gründen der mangelnden Planbarkeit diesem Vorschlag nicht zustimmen. Daraufhin wurden die Gespräche für heute beendet und ein weiterer Termin für den 28. Mai vereinbart.
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