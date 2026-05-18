AVISO: Morgiger Ministerrat im Bundeskanzleramt ohne Medientermine

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag 19. Mai 2026, um 10.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung im Bundeskanzleramt zusammen. Aufgrund der Plenarwoche finden keine Medientermine im Bundeskanzleramt statt. Die Klubobleute der Regierungsparteien werden um 9.00 Uhr eine Pressekonferenz im Hohen Haus abhalten.



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