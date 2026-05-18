SPÖ-Schatz: Lohntransparenz umsetzen – Frauen haben Anspruch auf fairen Lohn

Wien (OTS) -

SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz unterstützt die heutigen Forderungen von AK-Präsidentin Renate Anderl und SPÖ-EU-Abgeordneter Evelyn Regner nach einer raschen Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie in Österreich. „Frauen haben ein Recht auf gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Dass die Umsetzung der Richtlinie weiterhin blockiert wird, ist nicht akzeptabel“, so Schatz am Montag. ****

Noch immer verdienen Frauen in Österreich deutlich weniger als Männer. „Diese Ungleichheit zieht sich durch das ganze Leben – von geringerem Einkommen über niedrigere Pensionen bis hin zu einem höheren Armutsrisiko. Lohntransparenz ist der wichtigste Hebel, um diese Ungerechtigkeit endlich aufzubrechen“, betont Schatz.

Die SPÖ-Frauensprecherin verweist darauf, dass die EU-Richtlinie bereits beschlossenes Recht ist und bis 7. Juni umgesetzt werden müsste. „Wenn konservative Kräfte und Arbeitgebervertreter auch in der EU versuchen, diese Fortschritte auszubremsen, dann ist das ein fatales Signal für Millionen Frauen in Europa“, so Schatz in Richtung der von Regner kritisierten Widerstände auf EU-Ebene.

Schatz unterstützt auch die Forderung nach klaren gesetzlichen Vorgaben und einer starken Rolle der Betriebsräte und Personalvertretungen: „Es braucht transparente und nachvollziehbare Regeln in den Unternehmen, damit Beschäftigte zu ihrem Recht kommen. Nur so schaffen wir echte Fairness am Arbeitsmarkt.“

Abschließend hält Schatz fest: „Faire Löhne sind nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der wirtschaftlichen Vernunft. Gerechte Löhne stärken die Kaufkraft und damit unsere Wirtschaft. Sie ermöglichen es Frauen, ihre Qualifikationen voll einzubringen, und helfen Unternehmen, dringend benötigte Fachkräfte zu sichern.“ (Schluss) ah/ls