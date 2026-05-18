- 18.05.2026, 13:36:02
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Gernot Darmann und Christoph Steiner
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 19. Mai 2026 | 11:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann und FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Vor den beiden Plenartagen: Asylpolitik und NGO-Finanzierung am Prüfstand“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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