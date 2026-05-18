FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Gernot Darmann und Christoph Steiner

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 19. Mai 2026 | 11:00 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann und FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Thema: „Vor den beiden Plenartagen: Asylpolitik und NGO-Finanzierung am Prüfstand“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.