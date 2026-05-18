Welt-Wyshywanka-Tag 21. Mai

Wien (OTS) -

Am 21. Mai verwandelt sich die Stadtmitte Wiens in einen Ort ukrainischer Kultur, Musik und lebendiger Tradition. Tausende Ukrainer und Ukrainerinnen in traditionellen Wyschywankas werden in einem feierlichen Marsch vom Maria-Theresien-Platz zum Michaelerplatz ziehen, um gemeinsam das 20-jährige Jubiläum des Welt-Wyschywanka-Tages zu feiern.

Der diesjährige Wyschywanka-Marsch zählt zu den größten ukrainischen Kulturveranstaltungen in Österreich. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verband der ukrainischen Organisationen in Österreich, gemeinsam mit 38 ukrainischen und österreichischen Partnerorganisationen, darunter die Paneuropabewegung Österreich und Unlimited Democracy - Verein zur Förderung der Demokratisierung.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das 165 Meter lange „Tuch der Einheit“. Noch in diesem Jahr soll es mit einem 700 Meter langen bestickten Tuch verbunden werden, das während der russischen Besatzung aus Cherson gerettet wurde. Langfristig ist geplant, das Kunstwerk auf einen Kilometer zu erweitern und als größtes besticktes Tuch der Welt in das Buch der Rekorde einzutragen.

An der Initiative beteiligen sich Menschen aus der Ukraine und aus mehr als 15 Ländern weltweit. Ziel des Projekts ist es, Menschen durch Kunst und gemeinsames kulturelles Schaffen zu verbinden.

Gemeinsam mit dem Tuch werden die Teilnehmer auch eine 30 Meter lange ukrainische Flagge durch die Wiener Innenstadt tragen.

Im Anschluss an den Marsch beginnt am Michaelerplatz ein Festival ukrainischer Kultur mit Musik, traditionellen Trachten, Volkskunst und Ausstellungen.

Zu den Höhepunkten des Festivals zählen:

· die Präsentation der einzigartigen Sammlung ukrainischer „Wybijka“ der Künstlerin Karina Haieva,

· eine Ausstellung authentischer ukrainischer Trachten aus der Privatsammlung von Bohdan Shutka,

· Auftritte des ukrainischen Chors Barbareum sowie ukrainischer Musiker:innen.

Ein besonderer Platz im Programm ist der Bandura gewidmet – dem legendären ukrainischen Saiteninstrument und einem wichtigen Bestandteil des immateriellen Kulturerbes der Ukraine und einem Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

Die Organisatoren laden ausdrücklich auch österreichische Gäste ein, in traditionellen Dirndln teilzunehmen, sowie Vertreter anderer Kulturen in ihrer traditionellen Kleidung – als Zeichen kultureller Vielfalt, Freundschaft und Solidarität.

Programm

18:00 Uhr – Treffpunkt am Maria-Theresien-Platz

18:30 Uhr – Beginn des Wyschywanka-Marsches

19:30 Uhr – Festival ukrainischer Kultur am Michaelerplatz

Die Veranstaltung bietet dem österreichischen Publikum eine besondere Gelegenheit, die ukrainische Kultur und die ukrainische Gemeinschaft in Wien näher kennenzulernen. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, über die Veranstaltung zu berichten.

Ansprechperson

Anna Pattermann MA,

Leiterin des Vereins Unlimited Democracy und Beraterin des Menschenrechtsbeauftragten des

ukrainischen Parlaments in Österreich

+43 660 72 39 349 [email protected]

Welt-Wyshywanka-Tag 21. Mai

18:00 Uhr – Treffpunkt am Maria-Theresien-Platz 18:30 Uhr – Beginn des Wyschywanka-Marsches 19:30 Uhr – Festival ukrainischer Kultur am Michaelerplatz

Datum: 21.05.2026, 18:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Maria Theresia Platz / Michaelerplatz



1010 Wien

Österreich