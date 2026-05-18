ÖWA 4/2026: Heute.at ist Österreichs Online-Nr.-1

Wien (OTS) -

Riesen-Erfolg für die Online-first-Redaktion von „Heute“: Die am Montag veröffentlichte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigt dem „Heute“-Dachangebot bereits 3.537.851 Userinnen und User im April 2026. Damit ist Heute.at – wie auch in der für die Werbewirtschaft noch wichtigeren Einzelausweisung – Reichweiten-Sieger unter allen privatwirtschaftlich geführten Medienhäusern.

Konkret surften 48,80 Prozent der heimischen Internetnutzer im Dachangebot von „Heute“. Werbetreibende erreichen mit Heute.at somit bereits fast jeden zweiten (!) Internetnutzer über 14 Jahren in Österreich. Unerreicht in den ÖWA-Top-5: 94,8 Prozent aller Seitenaufrufe („Page Impressions“) erfolgen von Userinnen und Usern aus Österreich. Ins Auge sticht auch die intensive Nutzung des „Heute“-Digitalangebotes. Jeder, der über 29 Millionen Visits dauerte im Schnitt 4:22 Minuten.

Vermarktungschefin Beate Österreicher: „ Als Nummer 1 aller privaten Medienangebote mit unseren Partnern in Richtung zweites Werbehalbjahr – mit der Fußball-WM als absolutem rot-weiß-roten Highlight – hinzusteuern, ist ein absolutes Privileg. Die konsequente Verzahnung unserer Digital- und Printangebote, die hohe Innovationsgeschwindigkeit und klare Nutzerorientierung zahlen sich aus. “

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich für die Treue der „Heute“-Community: „ Es freut mich sehr, dass wir den Österreicherinnen und Österreichern im Alltag nahe sein dürfen. Das ‚Heute‘-Team liefert Tag für Tag einen perfekten Story-Mix aus hintergründiger Information und gut gemachter Unterhaltung. Mit vielen Geschichten, die sonst niemand schreibt. “

Quelle: ÖWA April 2026, Dachangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre