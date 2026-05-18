Linz (OTS) -

Die Herausforderungen am Arbeitsmarkt sind groß: Die Zahl an Lehrstellensuchenden ist alarmierend, die Altersarbeitslosigkeit steigt stetig an und immer mehr Menschen sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Die Politik muss daher praxistaugliche Lösungen erarbeiten und die Wirtschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Bei einer



Pressekonferenz

am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 11 Uhr



in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen unter dem Titel



Arbeitsmarktpolitik muss zugleich

Sprungbrett und Sicherheitsnetz sein



die Vorschläge der AK Oberösterreich für eine wirksame, lösungsorientierte Arbeitsmarktpolitik. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und die Leiterin der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik Mag. a Dagmar Andree, MBA zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

Arbeitsmarktpolitik muss zugleich Sprungbrett und Sicherheitsnetz sein

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 21.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich