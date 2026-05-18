  • 18.05.2026, 10:21:32
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  • OTS0039

Arbeitsmarktpolitik muss zugleich Sprungbrett und Sicherheitsnetz sein

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Die Herausforderungen am Arbeitsmarkt sind groß: Die Zahl an Lehrstellensuchenden ist alarmierend, die Altersarbeitslosigkeit steigt stetig an und immer mehr Menschen sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Die Politik muss daher praxistaugliche Lösungen erarbeiten und die Wirtschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Bei einer

Pressekonferenz
am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 11 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

Arbeitsmarktpolitik muss zugleich
Sprungbrett und Sicherheitsnetz sein

die Vorschläge der AK Oberösterreich für eine wirksame, lösungsorientierte Arbeitsmarktpolitik. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und die Leiterin der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik Mag.a Dagmar Andree, MBA zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

Arbeitsmarktpolitik muss zugleich Sprungbrett und Sicherheitsnetz sein

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 21.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Hans Promberger
Telefon: +43 (0)50/6906-2161
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at

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[Donnerstag, 21.05.2026, 11:00]

Arbeiterkammer Oberösterreich

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