Bundeskanzler Christian Stocker stellt sich den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“ wird der Bundeskanzler bis Ende August jedes Bundesland besuchen und sich dort den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Auftakt der Veranstaltungsreihe ist am 16. Juli 2026 in Tulln, ab sofort ist die Registrierung für alle neun Termine möglich.

Mit Christa Kummer begleitet eine erfahrene und bekannte Moderatorin die Veranstaltungsreihe durch alle Bundesländer.

„Ich glaube, dass man ein Land nur dann wirklich gestalten kann, wenn man draußen direkt bei den Menschen ist. Denn was die Menschen wirklich beschäftigt, erfährt man nicht im Konferenzsaal, sondern im direkten Gespräch. So habe ich Politik immer verstanden. Und daran hat sich auch nichts geändert. Ich will daher den Sommer nützen, um im ganzen Land unterwegs zu sein und darüber zu sprechen, was die Österreicherinnen und Österreicher bewegt. Ich freue mich auf ehrliche und direkte Gespräche“, sagt Bundeskanzler Christian Stocker.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Bei jedem Termin können bis zu 200 Personen teilnehmen, die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt mit wissenschaftlicher Begleitung durch den Meinungsforscher Peter Hajek. So soll ein möglichst repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung gewährleistet werden.

Zunächst können sich alle interessierten Personen online registrieren. Dabei werden einige Merkmale abgefragt – etwa Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland und gesellschaftliche Verortung. Es wird darauf geachtet, dass die Gruppen die Vielfalt der Bevölkerung möglichst gut abbilden. So entsteht pro Bundesland eine faire, transparente und möglichst repräsentative Teilnehmerliste.

Alle Informationen sowie alle Termine findet man unter https://oesterreich-im-gespraech.at.