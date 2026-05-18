  • 18.05.2026, 08:55:33
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  • OTS0014

„weites Nahen“ – Community Konzert mit Uraufführung

03. Juni 2026: Wandelkonzert am mdw Campus

Probe zu "weites Nahen" - Community Konzert mit Uraufführung
Wien (OTS) - 

Am 03. Juni 2026 treffen einander professionelle und nicht-professionelle Musiker_innen am mdw Campus zu einem besonderen Konzert: Das Projekt „weites Nahen“ bringt Schüler_innen, Studierende, sowie Laien- und Profimusiker_innen unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft sowie unterschiedlicher Musikalitäten zum gemeinsamen Musizieren.

Der Komponist Peter Jakober erarbeitete eine Komposition, in der die Ausbreitung eines Klangs, über räumliche und gedankliche Abgrenzungen hinaus, als klangliches Bild im Mittelpunkt steht. In gemeinsamen Workshops erforschten und kreierten die teilnehmenden Schüler_innen dabei selbst Klänge, die in die Komposition verwoben wurden. Dieser kollaborative Erarbeitungsprozess der Komposition mündet am 3. Juni 2026 in die Aufführung des etwa 45-minütigen Stücks am Campus der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dabei handelt es sich um ein räumlich verteiltes Wandelkonzert, das heißt, das Publikum wandert zwischen den Musiker_innen durch den Klang.

„Wir bringen Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden. Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Verwerfungen möchten wir durch das gemeinsame Musizieren im besten Fall auch zu einem besseren Zusammenleben beitragen“ erklärt Axel Petri-Preis, Ko-Leiter des Projekts und Professor für Musikvermittlung und Community Music an der mdw. Komponist und Ko-Leiter Peter Jakober: „Es war mir immer schon ein Anliegen, dass auch im Rahmen von Neuer Musik professionelle Musiker_innen und Laienmusiker_innen gemeinsam musizieren.“

„weites Nahen“

Team:
Peter Jakober, Konzept, künstlerische Ko-Leitung, Komposition
Axel Petri-Preis, Konzept, künstlerische Ko-Leitung, Teilhabe und Community
Jaime Volfson Reyes, Künstlerische Ko-Leitung, Musikalische Leitung
Hannah Baumann, Outside Eye und Koordination Studierende des MA Contemporary Arts Practice
Winfried Ritsch, Click-Koordination
Lisa Maria Hacek, Produktionsleitung

Beteiligte Musiker_innen:
Blasmusik Kagran (Kapellmeister: Lukas Kobermann)
Wiener Symphoniker
MS Johann Hofmann Platz (Musiklehrerin: Mariia Pysmenna)
MS Brüßlgasse (Musiklehrer: Emir Handžo)
OVS Schmälzl
Studierende der mdw

Programm:
17 Uhr: Einführungsgespräch, Fanny Hensel-Saal der mdw
18 Uhr: Peter Jakober: weites Nahen (Uraufführung, 2026), Konzert am mdw-Campus

Zeit & Ort:
03. Jun. 2026, ab 17 Uhr
mdw-Campus, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Der Eintritt ist frei.

„weites Nahen“ – Community Konzert mit Uraufführung

Am 03. Juni 2026 treffen einander professionelle und nicht-professionelle Musiker_innen am mdw Campus zu einem besonderen Konzert: Das Projekt „weites Nahen“ bringt Schüler_innen, Studierende, sowie Laien- und Profimusiker_innen unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft sowie unterschiedlicher Musikalitäten zum gemeinsamen Musizieren.

Datum: 03.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: mdw Campus
Anton von Webern Platz 1
1030 Wien
Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/imp/?PageId=4480

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: [email protected]

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[Mittwoch, 03.06.2026, 18:00]

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