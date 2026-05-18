Neuer Ärztlicher Direktor im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Wien (OTS) -

OA Dr. Martin Eder übernimmt die Ärztliche Direktion im Göttlicher Heiland Krankenhaus.

OA Dr. Martin Eder ist seit 2018 als Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin im Göttlicher Heiland Krankenhaus tätig. Die Fachklinik lernte er bereits während seiner Ausbildungszeit kennen. Seine Facharzt-Ausbildung schloss er an der Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgische Anästhesie und Intensivmedizin an der Medizinischen Universität Wien ab.

In der neuen Funktion des Ärztlichen Direktors wird er seine Stärken in Führung und im strategischen Kontext optimal einsetzen können und ist Mitglied des Krankenhaus-Vorstands.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir durch die Bestellung zum Ärztlichen Direktor im Göttlicher Heiland Krankenhaus geschenkt wird“, sagt Martin Eder. „Durch meine interimistische Leitung der Ärztlichen Direktion seit 2025 bin ich für diese verantwortungsvolle Aufgabe bestens vorbereitet. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus kenne ich seit meiner Studienzeit. Es ist mir ein persönliches Anliegen, die Entwicklung der Fachklinik aktiv zu begleiten.“

Dr. Martin Eder ist 44 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Niederösterreich.

Göttlicher Heiland Krankenhaus: Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neurologie mit Zentrum für Gefäßmedizin und Chirurgie sowie Spezialisierung auf Altersmedizin Das Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit dem Schwerpunkt der katheter-interventionellen Behandlung von Gefäßerkrankungen und multiprofessionellem Gefäßzentrum, Kardiologie inkl. Herzüberwachungsstation und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfall spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie, als auch Plastische und Rekonstruktive Chirurgie und führt ein Adipositas- und Lymphologie Zentrum. Die Akutgeriatrie und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.khgh.at . Gefördert aus Mitteln des Wiener Gesundheitsfonds.

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen Die Vinzenz Gruppe ist eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Von der Prävention, über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation begleiten wir die Menschen in allen Lebensphasen mit einem vielfältigen Angebot und innovativen neuen Lösungen. 1995 von Ordensfrauen mit langer Tradition und Erfahrung in der Krankenpflege gegründet, verbinden wir tief verwurzelte christliche Werte mit jeder Menge Innovationsgeist, um die Gesundheitsversorgung Österreichs in Zeiten der Veränderung ganzheitlich weiterzuentwickeln. Mit rund 10.000 Mitarbeiter*innen in unseren Krankenhäusern, in den zahlreichen Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie mit neuen Angeboten wie unseren Gesundheitsparks begleiten wir immer mehr Menschen immer individueller bei Gesundheitsfragen & Krankheit, analog und digital. Weil wir überzeugt sind, dass in Zukunft die besten Angebote aus der Kraft eines inspirierenden Miteinanders entstehen, betreiben wir immer mehr Angebote gemeinsam mit unseren Partner*innen. Dafür suchen wir laufend neue Kooperationen. Denn eine neue Welt der Gesundheit und des Sozialen, entsteht erst im Miteinander. Ermächtigt die Menschen. Und kommt von Herzen.